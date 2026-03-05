Conflicto en Medio Oriente: Donald Trump quiere incidir en la sucesión del líder supremo iraní

Donald Trump afirmó que quiere “participar” en la elección del nuevo líder supremo de Irán.

Tras el ataque del último sábado que provocó la muerte del ayatollah Ali Khamenei, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que debe “participar” en la elección del próximo jefe de la república islámica. El mandatario rechazó que el sucesor sea el hijo del ayatollah, Mojtaba Khamenei, al considerarlo «inaceptable«.

Entrevistado por el medio estadounidense Axios, Trump sostuvo que el heredero del líder iraní no es una opción válida para Washington. “El hijo de Khamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy [Rodríguez]”, afirmó al referirse a la posible sucesión.

Quién gobernará Irán: Trump cuestiona al heredero de Khamenei

El mandatario rechazó la posibilidad de que el próximo líder continúe la línea política del ayatollah asesinado. “Queremos a alguien que brinde paz y armonía a Irán”, dijo.

Trump agregó que aceptar un dirigente que mantenga la estrategia de Khamenei podría recrudecer un escenario bélico. “Forzaría a Estados Unidos a volver a la guerra en cinco años”, afirmó durante la entrevista.

Donald Trump. Foto: AFP.

Entre los nombres mencionados para ocupar el liderazgo también se mencionan a Alireza Arafi, uno de los tres miembros del consejo que dirige al país, el conservador Mohsen Araki y Hassan Khomeini, nieto del fundador del régimen, Ruholla Khomeini.

Mojtaba es uno de los seis hijos del líder supremo iraní y el único con presencia pública, aunque no ocupa un cargo formal. Mantiene una relación cercana con sectores conservadores y con la Guardia Revolucionaria.

Hace dos años, Ali Khamenei negó que existiera una sucesión dinástica, al señalar que la revolución islámica de 1979 había terminado con siglos de monarquía hereditaria. Sin embargo, cuando el Tesoro de Estados Unidos sancionó a Irán en 2019 sostuvo que Mojtaba “representaba al guía supremo oficialmente, aunque nunca fue elegido ni nombrado para un cargo gubernamental”.

El cargo de líder supremo está reservado para un religioso. Mojtaba Khamenei posee el rango de hoyatoleslam, un título clerical intermedio dentro de la jerarquía chiita.

Con información de LA NACIÓN