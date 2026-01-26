Denunciaron a un ex asesor de Milei por contrataciones con sobreprecios del 140% en las centrales Atucha

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE/Zárate), Fernando Pérez, confirmó la denuncia de sobreprecios del 140% en la contratación de servicios de limpieza para las centrales nucleares de Atucha 1 y 2, Embalse y el Hotel de Baradero, con un perjuicio económico que supera los U$S 6.5 millones.

En declaraciones a Radio Splendid AM 990, señaló que la denuncia al presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, fue impulsada por el ingeniero Juan Pablo Norazco, gerente de las plantas Atucha I y II, cuyo trabajo no está vinculado a la política partidaria, fue quien la presentó ante el Comité de Integridad de Nucleoeléctrica Argentina.

Este caso se suma a otras investigaciones dentro de la órbita de Nucleoeléctrica Argentina, que involucran a Reidel, señalado por Pérez como “la cabeza de un grupo que estaría contratando empresas de manera irregular”.

De qué se trata la denuncia por sobreprecios en las centrales Atucha I y II

La denuncia surge de la contratación de un servicio de limpieza por dos años que, si bien debería haber costado alrededor de U$S 600.000, se firmó por casi U$S 7 millones. Este sobreprecio del 140% se hizo evidente, también, a través del sistema SAP, un sistema administrativo utilizado para emitir pedidos de compra y contratación de empresas.

Los administradores del contrato en planta, entre ellos la contadora Camila Martina, se negaron a firmar los documentos, lo que derivó en presiones detalladas en la denuncia del ingeniero Norazco, que incluyó mensajes de WhatsApp, correos electrónicos internos, llamadas telefónicas y auditorías sorpresivas.

Para finalizar, el secretario de ATE Zárate explicó que, según el sistema SAP, la contratación fue directa, sin licitación, debido a que hay un único proveedor y que se detectaron cifras con sobreprecios y, por ese motivo, deberá investigarlo la Justicia, que ya habría tomado intervención.

Noticias Argentinas.