Licitarán la reactivación de la Planta de Agua Pesada en Neuquén con el objetivo de volver a exportar

El Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Martín Porro, y el Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, recorrieron las instalaciones de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Arroyito, Neuquén. Durante la jornada, las autoridades definieron el esquema de trabajo para revertir el estado de abandono del complejo.

La decisión administrativa central estableció que la CNEA asumirá las tareas de mantenimiento con personal propio. Esta medida busca optimizar los recursos mientras se prepara el terreno para una convocatoria a capitales externos que permita recuperar la capacidad operativa de la fábrica.

Licitación abierta y fin del gasto improductivo

El Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, fue tajante respecto al costo que representó la inactividad de la planta durante casi una década. El funcionario señaló que el gasto mensual de conservación llegó a alcanzar el millón de dólares sin generar retorno alguno.

VAMOS A REACTIVAR LA PLANTA DE AGUA PESADA EN NEUQUÉN.



Esta mañana visité la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Neuquén que pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica (@CNEA_arg) junto con su Presidente @ingmartinporro.



Federico Ramos Napoli (@federamosnapoli) January 23, 2026

«Queremos que la PIAP desarrolle un modelo comercial viable que genere ingresos para la CNEA y no sea un lastre para el bolsillo de los argentinos«, planteó Napoli. Bajo esta premisa, el organismo iniciará un proceso de licitación transparente para ejecutar las obras de infraestructura necesarias.

Un insumo crítico para la soberanía energética

El agua pesada es un componente vital para el funcionamiento de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. En estos reactores, el recurso actúa como refrigerante y moderador de neutrones, permitiendo que el proceso de fisión nuclear se desarrolle de manera controlada y eficiente.

La planta de Neuquén es una de las pocas en su clase a nivel global y es propiedad total de la CNEA. A pesar de su importancia estratégica para el sistema energético nacional, la producción se detuvo por completo en el año 2017 debido a la falta de inversión sostenida.

El proceso de revamping y futuro exportador

La hoja de ruta técnica incluye un proceso de revamping, que consiste en la modernización y actualización tecnológica de los equipos industriales. Esta etapa es indispensable para que la planta vuelva a cumplir con los estándares internacionales de producción de agua pesada.

El objetivo final de la Secretaría de Asuntos Nucleares es que Argentina no solo cubra su demanda interna, sino que se convierta en proveedor del mercado mundial. «Instruimos a la CNEA a que convoque un proceso licitatorio abierto para retomar las operaciones», concluyó Napoli durante su visita a la provincia.