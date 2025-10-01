Denuncias, reclamos y tensión en Diputados: Unión por la Patria pide la salida de Jose Luis Espert

La sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados comenzó este miércoles en medio de una fuerte tensión política. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que José Luis Espert sea desplazado de la presidencia del cuerpo luego de que se conocieran denuncias que lo vinculan con el financiamiento de su campaña por parte de Fred Machado, un empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

«Es inentendible que siga siendo presidente de la comisión y tiene que ser removido en forma inmediata», sostuvo Martínez, quien recordó que en julio la diputada Victoria Tolosa Paz ya había planteado su salida por «frenar la actividad del organismo» y solo convocar a reuniones cuando el Poder Ejecutivo impulsa proyectos.

El pedido se dio en el inicio de la reunión donde debían exponer los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Pablo Quirno. «Hoy sientan al secretario de Hacienda al lado de una persona a la que la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le exige explicaciones. No se puede debatir el Presupuesto 2026 con alguien vinculado a narcos», enfatizó Martínez.

El bloque opositor envió además una nota formal al jefe de la bancada oficialista de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, para que designen un reemplazo de Espert. «Es el principal obstáculo para avanzar con el debate del Presupuesto», advirtió el dirigente peronista.

El oficialismo defendió a Espert y llamó a dejar la política electoral fuera de la discusión

Desde el oficialismo libertario, Bornoroni buscó bajar el tono de la controversia. «La Argentina necesita tener una ley de Presupuesto y estamos acá para eso. No vamos a dejar que se meta la campaña política», respondió. En la misma línea, le pidió a Espert que mantenga «la templanza» y que la comisión «no toque otro tema que no sea presupuesto».

La polémica quedó planteada en el corazón de la discusión parlamentaria sobre el Presupuesto 2026, una de las leyes clave del Congreso. El desenlace sobre la continuidad de Espert al frente de la comisión todavía está abierto, mientras crece la presión de la oposición y la expectativa sobre cómo reaccionará La Libertad Avanza.

