En tono de campaña, Javier Milei defendió su gestión y pidió a la sociedad que «elija por la libertad»

El presidente Javier Milei utilizó la presentación de un libro en la Sociedad Rural de Buenos Aires para profundizar su defensa del modelo económico de su gobierno. A menos de un mes de las elecciones 2025, envió un mensaje directo a los votantes: “Espero que en las elecciones los argentinos elijan por la libertad, la esperanza, el futuro que va a hacer grande a la Argentina».

Tal como reza el lema de campaña, pidió «no volver al pasado». Y agregó: «Voten por su propio bien, lo otro lo probamos y ya falló«.

En un discurso de 50 minutos, Milei se centró en los primeros resultados de su administración, destacando el progreso en la lucha contra la inflación, la desregulación de la economía y la rebaja de impuestos en sectores clave.

Javier Milei se enfoca en las elecciones 2025: «Arreglar esto no es fácil, cuesta sacrificio»

El presidente subrayó que se han quitado 2,5 puntos del PBI en impuestos y se han eliminado 43 regulaciones que afectaban al sector agropecuario.

Milei reconoció el sacrificio que las reformas implican para la sociedad y señaló que aún falta mucho camino por recorrer, pero aseguró que el país se encuentra en la dirección correcta.

«Arreglar esto no es fácil, cuesta sacrificio, dolor, con los orcos rompiendo todo», expresó aludiendo a la resistencia de la oposición y otros sectores. «Hay que terminar de cruzar el río y entrar en el sendero que haga Argentina grande nuevamente”, agregó.

Javier Milei criticó a la oposición y defendió el ajuste

Frente a un auditorio conformado por economistas y empresarios, el jefe de Estado no dudó en criticar a la oposición. Sostuvo que el Congreso, por una «mayoría circunstancial», está «torpedeando al Gobierno», lo que genera inestabilidad y afecta el funcionamiento de los mercados.

Milei destacó que la baja en la inflación y los recortes impositivos son señales claras de un rumbo acertado y reafirmó su confianza en que la ciudadanía respaldará su proyecto político en las urnas. «Tenemos confianza en que los argentinos van a votar y no van a querer volver al pasado”, sentenció, aludiendo a la importancia de las elecciones legislativas del 26 de octubre para consolidar su poder.

Finalmente, el Presidente reiteró su visión a largo plazo para la economía argentina, proyectando un futuro de crecimiento sostenido. Según sus estimaciones, la continuidad de las políticas actuales permitiría a la Argentina alcanzar niveles de desarrollo comparables a los de España en 10 años, Alemania en 20 años y Estados Unidos en 30 años.