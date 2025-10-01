Senado y un miércoles clave: discutirán la interpelación a Karina Milei por Andis y $Libra

Este miércoles es una jornada clave para el Senado. Hoy, se reunirán las comisiones para discutir el pedido de interpelación a funcionarios del gobierno de Javier Milei, entre los cuales se encuentra Karina Milei. Buscan avanzar con el caso de la estafa $Libra y las presuntas coimas en Discapacidad con las que se la vincula a la secretaria presidencial.

Será desde las 11 con una serie de plenarios de comisiones que tendrán como cabecera a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa Alejandra Vigo. La convocatoria se concretó poco tiempo después del cruce entre el presidente Javier Milei y el ex gobernador y candidato a diputado Juan Schiaretti, esposo de Vigo.

Quiénes podrían ser llamados a una interpelación por Senadores, además de Karina Milei

También se pondrán en discusión otras solicitudes que incluyen al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presionado también en Diputados, y al propio Diego Spagnuolo (ex titular de la ANDIS) para que brinden información sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral.

Por último, se sumó al temario otro proyecto que involucra de lleno al ministro de Salud, Mario Lugones, para que rinda cuentas sobre un caso de alto impacto y que fue perdiendo fuerza por la vertiginosa agenda política y económica de la Argentina: el fentanilo contaminado.

El resto de las comisiones involucradas los plenarios tienen en común que todas son presididas por senadores kirchneristas, con excepción de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, a cargo del senador radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego).

Se trata de uno de los legisladores que se plantó a lo largo de estos casi dos años de gobierno de Milei, principalmente cuando el mandatario gozaba en el Congreso de un blindaje otorgado, inclusive, por compañeros de la propia banca de la UCR.

Con información de Agencias de Noticias Argentinas.