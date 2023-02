Después de los rumores, Eguía confirmó quien lo acompañará por la gobernación de Neuquén

Luego de varias polémicas, Carlos Eguía, el candidato a gobernador que representa al espacio de Javier Milei en Neuquén, confirmó quién lo acompañará en la fórmula. Se trata de Catalina Uleri, quien ya había se había postulado para ser diputada durante el 2021. Ayer, Carlos Maslatón había publicado un afiche en el que se afirmaba que la esposa del candidato, Cecilia Lastreto, era quien ocuparía ese lugar. Los involucrados lo desmintieron categóricamente y el tweet fue eliminado.

En su respuesta a Maslatón, Carlos Eguía hijo le adelantó que este lunes confirmarían quién acompañaría a su padre. Finalmente se informó que Uleri es su candidata por la vicegobernación. «La conozco hace muchos años y sé de su compromiso y de su fidelidad», resaltó el periodista.

Desde el espacio de Eguía indicaron que Uleri tiene una inmobiliaria y que, justamente, una de sus prioridades será regularizar los alquileres y la falta de viviendas. «Hay más de 100 mil neuquinos que no tienen casa propia, y esto se debe comenzar a solucionar. Hoy tenemos un Instituto de Vivienda que no funciona, nosotros vamos a crear el Ministerio de la Vivienda con gente que realmente sepa y entienda la problemática, no con amigos acomodados en los cargos», afirmó la candidata.

Además, Uleri tomó un tema que siempre aqueja a los diputados de la oposición y es la falta de respuesta del Gobierno cuando presentan un pedido de informe. «Voy a ser la primera en responderlo», se comprometió.

Además del tweet, eliminado, de Maslatón acusando a Eguía de llevar a su familia en las postulaciones, el candidato de Milei también había protagonizado otra situación llamativa con su baja y reincorporación en cuestión de pocas horas, por un intento de soborno. Fue en esa oportunidad también Maslatón quien tomó la situación para publicarla en redes sociales.