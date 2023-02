Sobisch confirmó que no será candidato a gobernador en las elecciones de abril

Sobisch no va a ser candidato a nada, aseguró el fin de semana. Foto: archivo Florencia Salto.

El exgobernador Jorge Sobisch confirmó este fin de semana que no competirá en las elecciones del 16 de abril para el máximo cargo provincial, tras varias idas y venidas en los últimos meses. El dirigente no quedó conforme con los movimientos hechos por la dirigencia de Juntos por el Cambio ni por el partido que se suponía iba a cobijarlo, Encuentro Republicano Federal, y aseguró que no será candidato ni apoyará ninguna de las fórmulas.

El viernes, al cierre del plazo para inscribir las alianzas en el juzgado electoral provincial, se presentaron tres: el FIT Unidad, el Frente de Todos Neuquino y Juntos por el Cambio, con la integración de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica ARI y Encuentro Republicano Federal.

Este espacio, que a nivel nacional creó el exsenador Miguel Pichetto, iba a ser la plataforma para la postulación de Sobisch, pero el dirigente aseguró no haber sido consultado ni parte de la decisión de integrar el frente.

Su pretensión era participar solo si Juntos por el Cambio convocaba a internas para definir las candidaturas, algo por demás imposible a esta altura del cronograma electoral.

“Quienes me acompañan desde hace mucho tiempo saben que jamás dejaré de lado mis convicciones”, afirmó el domingo en sus redes sociales y aclaró: “No voy a ser candidato y tampoco apoyaré ninguna de las fórmulas que hay”.

Ya en la semana había salido a desmentir su participación en una reunión con Mauricio Macri, en Villa La Angostura y había pedido que no se lo vincule a “aquellos que, en su momento, llegaron a la Legislatura y a los Concejos Deliberantes de la mano de miles de neuquinos que creyeron” en su proyecto y que “hoy abrazan otras banderas”.