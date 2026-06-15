Martín Menem en Israel: el «cierre de un círculo familiar» y el recuerdo del histórico viaje de su tío Carlos en 1991

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, protagonizó este lunes un hecho de alto impacto político y simbólico al transformarse en el primer titular de la cámara baja argentina en realizar una visita oficial a la Knéset, el Parlamento unicameral de Israel.

El viaje, según informó la agencia Noticias Argentinas (NA), marca un fuerte hito diplomático destinado a consolidar la alianza estratégica bilateral bajo la gestión de Javier Milei.

Durante la jornada en Jerusalén, Menem fue recibido formalmente por su par israelí, Amir Ohana. El funcionario extranjero destacó un dato particular: la Knéset es el primer cuerpo legislativo de otra nación que el dirigente riojano visita oficialmente desde que asumió su cargo en diciembre pasado.

El viaje de Carlos Menem en 1991: el lazo familiar detrás de la visita a Israel

Más allá de los acuerdos legislativos, la llegada de Menem a Israel arrastra un componente emotivo. Desde la propia Knéset calificaron la reunión como «histórica» y destacaron de manera explícita que el viaje representa el cierre de un círculo familiar iniciado hace más de tres décadas.

En 1991, su tío, el entonces presidente Carlos Saúl Menem, realizó una recordada visita oficial al Estado de Israel, convirtiéndose en aquella oportunidad en el primer mandatario argentino en la historia en pisar suelo israelí. Ese fuerte antecedente de la década del 90 fue evocado con honores por las autoridades parlamentarias durante la recepción oficial de este lunes.

Es un honor ser el primer presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en realizar una visita oficial a la @KnessetT, y agradezco al presidente @AmirOhana por la cordial bienvenida. Bajo el liderazgo del presidente @JMilei, Argentina renueva su afecto hacia el… pic.twitter.com/VyrHVmDxxw — Martin Menem (@MenemMartin) June 15, 2026

«Bienvenido a Jerusalén, bienvenido a la Knéset, presidente de la Cámara de Diputados de la Argentina, Martín Menem. Nos sentimos honrados de que la Knéset sea el primer parlamento extranjero que visitas. ¡Gracias, amigo!», expresó públicamente Amir Ohana a través de su cuenta en la red social X.

Javier Milei y Benjamin Netanyahu: el impacto político del encuentro en la Knéset

«Es un honor ser el primer presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en realizar una visita oficial a la Knéset, y agradezco al presidente Amir Ohana por la cordial bienvenida», manifestó Martín Menem a través de sus canales de comunicación oficiales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se estrecha la mano con su par de la Knéset, Amir Ohana. (Foto: gentileza).

En sintonía con el rumbo internacional de la Casa Rosada, el legislador nacional ratificó que, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, la Argentina «renueva su afecto hacia el pueblo de Israel y su compromiso con la libertad, la democracia y la paz».

La visita se desarrolla en el marco del fuerte alineamiento internacional promovido por el Poder Ejecutivo argentino, que consolidó una alianza estratégica con Israel basada en una agenda común vinculada a la defensa de los valores occidentales. Según precisó NA, Menem mantendrá una intensa serie de reuniones de trabajo durante su estadía para afianzar de forma permanente la cooperación parlamentaria mutua.

En paralelo, el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, recibió al titular de la cámara baja y anticipó jornadas fructíferas de diálogo que buscan ratificar la sintonía política entre las administraciones de Milei y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: «Nos esperan días intensos de trabajo, encuentros y diálogo, que seguirán fortaleciendo este vínculo que atraviesa el momento más sólido y fructífero de su historia», concluyó el diplomático.