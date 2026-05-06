Martín Menem defendió a Manuel Adorni en medio de la causa judicial: «Se va a aclarar todo»

En medio de los avances de la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desestimó las versiones que lo señalaban como el próximo jefe de Gabinete. «Ese rumor lo escuche más de 700 veces en el último año. No hay ninguna posibilidad. Banco a Manuel Adorni, como dije desde el comienzo. Antes y ahora también», señaló.

Esta semana Adorni retomó las conferencias de prensa e intensificó sus reuniones con los integrantes del equipo de Gobierno.

La defensa de Martín Menem a Manuel Adorni: «Se va a aclarar todo»

Para Menem, «los medios están exacerbando hace dos meses el tema Adorni». Y agregó: «En mi casa, en cualquier lado, me preguntan hasta cuándo van a estar los medios con este tema. Están pasando un montón de cosas buenas en la Argentina y no hablan de otro tema; parece que tienen un tema personal con Manuel que, a medida que pase el tiempo, se va a aclarar todo y no va a haber ningún inconveniente», sostuvo en en el streaming de El Cronista.

Dijo que se trata todo de «una campaña para lastimar al Gobierno». Además, enfatizó que el estará en Diputados «hasta que el Presidente lo decida».

Por otro lado, habló de la economía. “Si la política no jode, la inflación ya estaría en cero. La política tironea y empuja de sus propios intereses y está perjudicando a 47 millones de argentinos. La marcha de la macro es inexorable», aseguró el presidente de Diputados.

Agregó que el IPC en abril “va a empezar con dos” y añadió que «si no hay alteraciones políticas que jodan con las expectativas, la inflación rápidamente va a seguir bajando“.

Investigación a Manuel Adorni: levantan el secreto fiscal

Con Noticias Argentinas

El juez Ariel Lijo ordenó el levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa Bettina Angeletti.

El magistrado había dado la orden en marzo para profundizar la investigación y encontrar el origen de los fondos con los que el funcionario pagó los viajes que realizó al exterior junto a su familia.

Esta medida también busca saber si existió algún tipo de irregularidad, ya que los gastos y deudas que mantiene Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

El legislador aseguró que el bloque de diputados de La Libertad Avanza no creen «en la condena mediática, se va a aclarar todo en la Justicia».