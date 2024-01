Diputada libertaria denunció haber encontrado una «desagradable sorpresa» en su oficina del Congreso

Cecilia Ibáñez, diputada nacional por Córdoba e integrante de La Libertad Avanza (LLA), sorprendió este miércoles con una grave denuncia. En declaraciones radiales, aseguró haberse encontrado con una “desagradable sorpresa” al ingresar por primera vez a su despacho en el Congreso.

La también abogada y presidenta del Movimiento Integración y Desarrollo (MID) aseguró haber encontrado materia fecal en el piso de su oficina. “Creo que fue de bronca”, aseveró.

Tras dar detalles sobre la reunión que el presidente Javier Milei mantuvo con legisladores en Casa Rosada, orientada a definir una estrategia parlamentaria para el tratamiento de la ley ómnibus, Ibáñez habló con “vergüenza” de su primera experiencia en la Cámara Baja: “Es increíble que lo tenga que decir… Pero abrí mi despacho y me encontré con una sorpresa para decirlo de alguna manera. Me dejaron este regalo que seguro era para alguien más”.

Sin dar mayores precisiones sobre a qué se refería, insistió en que “lo tuvieron que limpiar”. Fue entonces que el conductor del ciclo “Ahora País” en Cadena 3, Guillermo López, le preguntó a la diputada sin rodeos: “¿Defecaron dentro de su despacho?”. “Sí”, lamentó Ibáñez a continuación.

Y resaltó: “Intuyo que fue bronca. Andá a saber. La realidad también es que no lo hicieron en un rincón. Estaba directamente en el piso. No sé por qué pasó esto”.

“Creo que ahora me conoce todo el Congreso porque empecé a llamar insistentemente al de limpieza, que seguro debe pensar que soy una quejosa. Cuando llegaron, se sintieron verdaderamente tristes por lo que me había pasado. Al final, usaron lavandina y lo limpiaron. Yo me quedé en la puerta mirando. El que vino a limpiar no merecía eso. El pobre realmente no lo merecía”, concluyó la diputada cordobesa.

Con información de La Nación