Una orca apareció antes de lo esperado en Río Negro y crece la expectativa por la temporada 2026

Especialistas indicaron que este tipo de apariciones tempranas ya se registraron en temporadas anteriores. Foto: archivo Marcelo Ochoa.

La presencia temprana de una orca en la costa atlántica rionegrina generó repercusión entre vecinos, turistas y amantes de la fauna marina. El episodio ocurrió en Bahía Rosas y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, despertando preguntas sobre un posible adelantamiento de la temporada de avistajes.

Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro llevaron tranquilidad y aclararon que no existen registros de ataques de orcas a personas en estado silvestre. Además, remarcaron la importancia de mantener siempre una distancia prudente y respetar el comportamiento natural de los animales.

El protagonista fue Pao, una orca conocida en la región

El hecho ocurrió el pasado 25 de mayo, cuando el macho adulto conocido como Pao (PTN-006) se acercó de manera inusual a la orilla. Según explicaron desde el área ambiental, el animal podría haberse confundido por el sonido de los remos de una canoa, acercándose por curiosidad antes de regresar mar adentro al identificar que no se trataba de una presa.

Pao es una de las orcas más reconocidas de la región y suele desplazarse solo o acompañado por otros machos jóvenes. Las orcas que llegan a la costa rionegrina provienen de la zona de Península Valdés y habitualmente aparecen entre junio y agosto.

Los últimos registros se habían producido en julio de 2023, junio de 2024 y junio de 2025, por lo que la aparición de este año no necesariamente implica un adelantamiento de la temporada.

Un comportamiento que ya se había repetido

Desde Ambiente recordaron que durante mayo de 2025 Pao había llegado junto a Emyr (PTN-025), un macho joven de 12 años. En aquella oportunidad permanecieron apenas un día en Punta Bermeja antes de regresar a Península Valdés.

Semanas más tarde, el 6 de junio, el grupo volvió completo y permaneció cerca de tres semanas en la costa rionegrina.

Por eso, no se descarta que este año vuelva a repetirse una situación similar: una visita anticipada de Pao y luego el arribo del resto de las orcas durante junio.

Expectativa por los avistajes en Punta Bermeja

Aunque el reciente episodio ocurrió fuera de un Área Natural Protegida, las autoridades esperan que en las próximas semanas comiencen los avistajes en Punta Bermeja, uno de los sitios más emblemáticos para observar fauna marina en Río Negro.

Además, en los últimos días ya comenzaron a registrarse los primeros movimientos de orcas en el Golfo San Matías, alimentando la expectativa por una de las temporadas más esperadas en la costa atlántica provincial.

Recomendaciones para un avistaje responsable

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático recordó una serie de medidas para disfrutar del espectáculo natural de manera segura y responsable: