Dos motociclistas heridos tras chocar contra una camioneta en Centenario: uno de los jóvenes fue derivado a Neuquén

El martes por la noche se registró un violento choque en Centenario que dejó como resultado dos jóvenes heridos. El siniestro fue protagonizado por una camioneta RAM y un moto. A raíz de las graves heridas, uno de los heridos fue derivado al hospital de Neuquén.

Violento choque en Centenario: lo que se sabe de los heridos

El grave episodio ocurrió minutos después de las 22 en la intersección de las calles Aníbal Verón e Ingeniero Ballester, en el sector conocido como Casco Viejo de Centenario.

Según la información brindada por el sitio local, una moto ocupada por dos jóvenes de aproximadamente 29 años impactó contra la parte delantera de una camioneta que era conducida por un hombre de 76 años. Si bien aún se busca esclarecer el origen del choque, trascendió que la moto circulaba a gran velocidad e investigan si esta pasó un semáforo en rojo.

El impacto fue tan fuerte que los jóvenes salieron despedidos de la moto y uno de ellos quedó aplastado por el birrodado.

En el sitio intervino personal policial, Bomberos y de Salud, estos últimos se encargaron de trasladarlos al hospital local donde se confirmó que presentaban fracturas varias. Uno de los motociclistas se encontraba más grave y por esta razón fue trasladado al hospital Castro Rendón de Neuquén.

Respecto al conductor de la camioneta se informó que este no registró heridas y el test de alcoholemia que le realizaron dio resultado negativo.