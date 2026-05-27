Falsificó la firma de un psiquiatra para obtener clonazepam y terminó imputado en Viedma

El Ministerio Público Fiscal de Viedma formuló cargos contra un hombre acusado de falsificar una receta médica de un psiquiatra local para intentar comprar clonazepam en una farmacia de la capital rionegrina.

Según la acusación, el hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre la calle Carlos Gardel, donde el imputado habría presentado una receta confeccionada por él mismo con el objetivo de obtener una caja del medicamento.

La conducta fue encuadrada de manera provisoria en el delito de falsificación de documento privado, previsto en el artículo 292 del Código Penal, en calidad de autor.

Durante la audiencia, la Fiscalía detalló los elementos reunidos en la investigación. Entre ellos se encuentra la denuncia realizada por el profesional de la salud cuya firma habría sido falsificada y distintas entrevistas testimoniales.

De acuerdo con la investigación, una familiar del psiquiatra tomó conocimiento de la situación luego de ser advertida por una trabajadora de la farmacia donde se presentó la receta.

Además, se incorporó una pericia caligráfica que determinó correspondencia entre la escritura del imputado y la utilizada en el documento apócrifo. También fue secuestrada la receta falsificada exhibida en el comercio.

El acusado quedó formalmente imputado por falsificación

Desde el Ministerio Público Fiscal sostuvieron que los indicios recolectados hasta el momento permiten atribuirle participación en el hecho investigado, por lo que solicitaron la formulación de cargos y la apertura de la investigación penal preparatoria.

Por su parte, la defensa oficial no presentó objeciones y adelantó que buscarán una salida alternativa al proceso judicial.

Finalmente, el juez de garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por la Fiscalía y dispuso el inicio de la investigación penal preparatoria.