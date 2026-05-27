Una discusión de tránsito terminó con un allanamiento en Plottier y un joven demorado por amenazas

Un joven fue demorado durante un allanamiento realizado en Plottier en el marco de una investigación por presuntas amenazas calificadas ocurridas días atrás sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de la rotonda de ingreso a Casimiro Gómez. El procedimiento fue encabezado por personal del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales junto a efectivos de la División Delitos Ambientales y de la Oficina de Investigaciones de Delitos Vinculados al Microtráfico.

La causa se inició tras la denuncia de una pareja que viajaba junto a su hijo por la Autovía Norte, en sentido Neuquén-Cipolletti. Según relataron, mantuvieron una discusión de tránsito con el conductor de un vehículo azul oscuro.

La denuncia y la investigación

De acuerdo con la denuncia, el conductor investigado habría exhibido primero un elemento similar a una tonfa y luego un arma de fuego mientras insultaba a los ocupantes del otro vehículo.

Tras ese episodio, el sospechoso se retiró del lugar y comenzó una investigación para intentar identificarlo.

Fuentes policiales señalaron que, a partir de distintas tareas investigativas, se logró establecer tanto el domicilio del presunto autor como el vehículo involucrado en el hecho denunciado.

Con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Loteo Social 2 de Plottier.

Los elementos secuestrados

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos, una gorra, un reloj, lentes de sol y un cinturón táctico con porta tonfa.

Además, durante la requisa del vehículo investigado, la Policía encontró una cámara de seguridad instalada en el parabrisas, un bastón rígido tipo tonfa y un arma de aire comprimido calibre 4.5 con características similares a una pistola.

Los investigadores intentan determinar ahora si los elementos secuestrados guardan relación directa con el episodio denunciado sobre Ruta 22.

Un joven quedó demorado

Finalizado el operativo, el joven investigado fue demorado y trasladado al Departamento Delitos, donde continuaron las diligencias judiciales ordenadas por la fiscalía interviniente.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.