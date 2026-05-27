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Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este jueves 28 de mayo en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este jueves 28 de mayo.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 28 de mayo

CALF indicó que el corte programado para este miércoles será de la siguiente forma:

De 08.30 a 12.30 h.

  • Zona: Costa Nogal: Sector Este.
  • Corte autorizado por el Órgano de Control Municipal.
  • Motivo: Instalación de gabinete para medidores inteligentes y mantenimiento de red para optimizar la calidad del servicio.

De 08.30 a 13.00 h.

  • Zona: B° Aeroclub, 2 de Febrero, Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón.
  • Motivo: Readecuación de plataforma de Subestación Transformadora y poda preventiva para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio.

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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este jueves 28 de mayo.

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