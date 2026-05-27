La peor noticia: familiares confirmaron que los restos hallados en Bariloche pertenecen a Ana Lía Corte

La búsqueda de Ana Lía Corte terminó con el peor resultado: fue encontrada muerta. Sus restos fueron hallado el martes por la noche en el barrio del Alto de Bariloche. Si bien aún se esperan los resultados de los análisis forenses, la familia de la mujer confirmó la identidad con un sentido mensaje en redes sociales: «Adiós Anita, te vamos a recordar siempre».

El trágico final de la búsqueda de Ana Lía Corte

Ana Lía Corte era buscada intensamente desde el 8 de mayo en Bariloche. Según la investigación, ese día salió de su casa, se subió a un colectivo desorientada y luego se le perdió el rastro. Pasaron los días, se intensificaron los rastrillajes, pero no lograban ubicarla.

La investigación tomó otro giro cuando en medio del operativo de búsqueda, en una zona del barrio Alto de Bariloche encontraron restos humanos. La Fiscalía resaltó que no se iban a apresurar a dar identidades sin tener los resultados de la autopsia, sin embargo familiares que se encontraban en el sitio reconocieron los restos y confirmaron que se trataba de Ana Lía Corte.

A las pocas horas del hallazgo, hicieron uso de la cuenta en Instagram que habían creado para difundir información de la mujer y escribieron: «Adiós Anita. Así te vamos a recordar siempre. Gracias por tu alegría infinita».

La siguiente historia fue un reposteo de la pareja de la mujer en donde agradecieron a quienes aportaron a la búsqueda durante estos 18 días: «Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lía. El apoyo de todos fue mi cable a tierra. Y a mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor».

La búsqueda de Ana Lía Corte

Ana Lía Corte fue vista por última vez el 8 de mayo pasado, cuando salió sola de su domicilio, ubicado en el barrio Rancho Grande, en la zona oeste de la ciudad. Desde entonces, personal policial, brigadistas, voluntarios, familiares y amigos buscan a la mujer, de 52 años, que enfrentaba un cuadro depresivo severo, según comentaron familiares.

El MPF indicó que trasladarán los restos humanos encontrados este martes a la morgue judicial, que funciona en el hospital Ramón Carrillo de esta ciudad, para su evaluación por parte del Cuerpo Médico Forense. Asimismo, las muestras extraídas se enviarán al Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público para cotejar los ADN.