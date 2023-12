DNU de Milei: «La forma no es la correcta. El ámbito para debatirse es el Congreso»

La difusión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dispuesto por el presidente Javier Milei, desató una catarata de opiniones, no sólo por el contenido de las medidas anunciadas sino por la forma en que se pretende aplicar. Para el abogado constitucionalista Federico Ambroggio «la forma no es la correcta. El ámbito para discurtirse es el Congreso».

Ambroggio, doctor en Derecho, entendió que el DNU es una «norma muy compleja», que inevitablemente va a generar dos procesos. «Por un lado, en el Poder Judicial se van a despertar una catarata de amparos, acciones de incostitucionalidad, medidas cautelares; y otro en el Congreso: debe ser enviado el DNU en diez días, y si no lo rechazan expresamente las dos cámaras, el DNU va estar en vigencia».

El constitucionalista explicó que «el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, salvo que exista una verdadera situacion de excepción y urgencia que impida al congreso funcionar, y siempre y cuando lo que se legisle no se materia penal, tributaria, electoral o del regimen de los partidos politicos. Claramente no sería este caso».

«El decreto para la modificación de más de 300 leyes es una norma muy compleja. Además de la forma, lo otro a analizar es el contenido, porque se modifican leyes estructurales en temas como derecho al trabajo o propiedades del Estado… No es habitual que un DNU incluya tantas cuestiones…», comento Ambroggio.

En las últimas horas hubo una gran cantidad de opiniones en contra del DNU de Milei que plantea una profunda transformación económica del país (privatizaciones, derogación de la ley de Alquileres, liberación de precios, flexibilización labora, entre otras cosas) a través de un decreto.

Uno de los que opinó en esta línea fue el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck,que aseguró que el DNU del Presidente avanza sobre las facultades exclusivas del Poder Legislativo.