Donald Trump y la recepción oficial a Javier Milei en Estados Unidos: qué temas en la agenda y su respaldo al presidente argentino

En menos de 10 días, Donald Trump y Javier Milei volverán a reunirse. En Casa Blanca ya se prepara lo que será la recepción. Para el presidente argentino se tratará de un encuentro clave que ocurrirá antes de las elecciones nacionales. El mandatario norteamericano ha expresado públicamente su respaldo al proyecto del oficialismo. Hay expectativas en La Libertad Avanza por la reunión del 14 de octubre.

Javier Milei junto a Donal Trump: otros encuentros de presidentes en Casa Blanca

El último encuentro entre ambos fue a fines de septiembre, el mandatario argentino allí estuvo acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Canciller Gerardo Werthein. Ambos Hubo reuniones entre Trump y Milei en una cumbre de la CPAC, en una cena en Mar-a-Lago, en su asunción presidencial y en las Naciones Unidas. La de este mes será la primera en la Casa Blanca. Trump considera su vínculo con el líder de La Libertad Avanza como un aliado estratégico en la región.

Un día antes del encuentro Trump-Milei, la comitiva oficial dormirán en Blair House, la residencia para invitados oficiales. Un sitio con 120 habitaciones, tres comedores, dos salas de trabajo y 18 personas de servicio permanente. Otros mandatarios argentinos que estuvieron allí fueron Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.

Qué temas se abordarán en el encuentro entre Donal Trump y Javier Milei

El medio Infobae señaló que durante la visita oficial, se abordará el salvataje financiero, las relaciones comerciales, los aranceles recíprocos, la lucha contra el terrorismo, el avance de China en América Latina, la cooperación militar y de inteligencia, migraciones (Visa Waiver), la seguridad nacional y la situación institucional en Venezuela. No se indicó aún cuáles serán los acuerdos bilaterales que se firmarán.

Según indicó Noticias Argentinas, el paquete de ayuda que Estados Unidos pondría a disposición de Argentina, a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, incluye un swap de 20.000 millones de dólares, un crédito stand-by y la compra de bonos soberanos. Se trata de herramientas, que entre otras cosas, buscan fortalecer las reservas del Banco Central.

Manuel Adorni dio detalles del nuevo encuentro de Javier Milei con Donald Trump

El Vocero Presidencial, Manuel Adorni, subrayó que Javier Milei será el primer presidente sudamericano en mantener una reunión bilateral en el Salón Oval durante el segundo mandato de su par estadounidense, Donald Trump.

En conferencia de prensa, Adorni confirmó que Trump invitó formalmente a Javier Milei a la Casa Blanca el próximo 14 de octubre, quien se alojará junto a su comitiva en la Blair House, residencia oficial destinada a los jefes de Estado durante sus estadías en Washington D.C.. Además, el vocero anticipó que “próximamente va a haber buenas noticias para todos los argentinos gracias al reconocimiento internacional que tiene el presidente y a las excelentes relaciones bilaterales que mantiene la Cancillería argentina”.

En esa línea destacó el “contundente respaldo” a la Argentina del Tesoro de Estados Unidos y de los organismos multilaterales de crédito, además de los múltiples encuentros del presidente Milei con importantes empresarios y autoridades de J.P. Morgan, Amazon, Visa y Paramount, entre otros.