Dientes apretados por el principio de revelación

Según la Casa Rosada, la principal acechanza que se cierne sobre el gobierno de Javier Milei es que la economía se desmadre con una corrida cambiaria, con traslado a precios, antes de la elección del 26 de octubre. Esa descripción es real, pero incompleta.

El principal recurso político que consiguió el Gobierno para alejar esa amenaza ha sido el respaldo explícito de la administración Trump. Pero ese apoyo llegó con un condicionante clave: restaurar la gobernabilidad con un triunfo en la elección y un acuerdo del Gobierno con algún sector relevante de la oposición.

El Gobierno consiguió activar la “cláusula Bessent”, la promesa de apoyo concreto del Tesoro norteamericano en caso de crisis cambiaria (mientras Milei pueda exhibir firmeza del ancla fiscal). Ocurre que la letra chica obliga a Milei a aplicarle una jubilación definitiva a su pulsión política deconstructiva.

Por eso es incompleto el diagnóstico de la Casa Rosada. Sin Scott Bessent no se puede, sólo con Bessent no alcanza.

La cláusula Bessent llegó de la única manera posible en el mundo real: como una relación inescindible entre economía y política.

Trump se jugó pronosticando un resultado favorable para Milei en octubre y hasta le dio por anticipado el sentido que Milei anhela, la posibilidad de una reelección. Pero el apoyo financiero parece estar planteado por ahora como una apuesta que espera resultados.

Eso configura todo un problema para la administración Milei. Es una ecuación abierta en bucle, porque la economía reclama a la política y la política no responde. El presidente llegó al poder -como bien lo describe el politólogo Loris Zanatta- con la convicción fundamentalista de un mercado que se autorreglamenta y no necesita para nada de la política.

Esa idea holística no es sólo iliberal. Peor: es un espejismo inexistente. El pragmatismo de Trump sólo opera como principio de revelación.

Incluso concediendo el argumento con el cual la Casa Rosada explica las turbulencias en los mercados, queda en evidencia el loop. El Gobierno alude al costo de credibilidad para el país que implica el parlamentarismo de facto que desde hace meses viene despachando normas de desequilibrio fiscal. Y señala a las elecciones como el salvoconducto para sortear ese obstáculo.

La conclusión es obvia: la política debe ser atendida. Brazos rebeldes en el Congreso pueden detener la mano invisible del mercado.

Economía + Política

El problema para Milei es que está obligado a desaprender con los dientes apretados, contrarreloj. Y en dos planos simultáneos de alta complejidad. Al primero lo conoce por su condición de economista. Como quiera que llegue, el rescate de Trump indica dos cosas: el reconocimiento de la política fiscal y la caducidad del régimen cambiario y monetario.

Al segundo desafío Milei lo desconoce por aversión a lo pedestre de la política: cómo reconstruir de urgencia las alianzas políticas que le ofrecieron y rompió.

Uno de los desterrados por Milei, el exministro Domingo Cavallo, sinceró las dos urgencias. Dijo que las turbulencias recientes del programa económico no fueron provocadas por la derrota bonaerense del 7 de septiembre, sino que había inconsistencias precedentes, cuya revelación fue acelerada por esa novedad política.

Cavallo también advirtió sobre el riesgo de malinterpretar el respaldo de Trump: llega por el alineamiento de Milei con la política exterior y la ideología anti woke del presidente norteamericano. No por adhesión a las anárquicas utopías libertarias, ni por valoración acrítica del plan de desinflación.

Milei apresuró los contactos con Mauricio Macri para dar señales a Estados Unidos de predisposición al consenso.

El expresidente liberal concurrió a colaborar con un gobierno urgido por la crisis, pero la impresión que quedó es la de un Milei que encara ahora gestiones necesarias que llegan tarde. El encuentro estuvo opacado por el escándalo que protagoniza el diputado José Luis Espert.

Como ocurrió antes de la elección bonaerense con el caso Spagnuolo, el kirchnerismo detonó ahora una denuncia contra Espert donde el impacto reside menos en la novedad de los datos revelados que en la inverosímil reacción del denunciado.

Las denuncias sobre el vínculo de Espert con Fred Machado no son nuevas. Los libertarios de Milei fueron precursores de su difusión cuando competían por abrir un espacio para la ultraderecha.

El estrépito sucedió esta vez tras la serie de imprecisiones, omisiones y falsedades en las que incurrió Espert al conocerse una transferencia bancaria en blanco desde cuentas tributarias a Machado, detenido con pedido de extradición por actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico.

Espert negando y admitiendo operó como un principio de revelación sobre sí mismo.

Con reflejos afilados, la oposición instaló que su continuidad como candidato es en realidad una revelación sobre Milei. Para el proyecto de juicio político presidencial que prepara Juan Grabois, una acusación por narcotráfico podría dar la talla necesaria de impacto público.

El margen de maniobra del Presidente en este caso es ínfimo. Uno de los ejes más nítidos de la política exterior norteamericana para el continente es la guerra declarada al tráfico ilegal de drogas cuyo eje ordenador con mayor articulación política es la narcodictadura venezolana de Nicolás Maduro, respaldo militar del Cártel de los Soles.

Los intentos de Maduro para frenar a Trump a través del enviado especial de la Casa Blanca, Richard Grenell, han sido hasta ahora inocuos y crece el pánico en el Palacio de Miraflores.

Milei acaso lo intuya: no es tiempo para dejar sombras de duda.