Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos para reencontrarse con Donald Trump: «Una nueva oportunidad»

Luego de reciente viaje a Estados Unidos, el Gobierno confirmó que el presidente Javier Milei regresará al país norteamericano para reencontrarse con su par, Donald Trump. Desde la Cancillería Argentina confiaron que se trata de una «nueva oportunidad» para darle continuidad a la relación entre ambos gobiernos.

La relación entre el libertario y el presidente estadounidense sumará un nuevo capítulo el 14 de octubre. La Cancillería Argentina por medio de un comunicado informó que Javier Milei volverá a Washington y será recibido en la Casa Blanca por Donald Trump.

La cartera destacó que se trata de un encuentro que «representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos».

Según informaron, durante su estadía, el presidente y su comitiva serán hospedados en la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, D.C.

La Cancillería de la República Argentina informa que, como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados… — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) September 30, 2025

Javier Milei y el último encuentro con Donald Trump

El presidente Javier Milei viajó la semana pasada a Estados Unidos junto a Karina Milei y Luis Caputo. El martes se reunió con Donald Trump en Nueva York donde logró el tan esperado apoyo de su par.

El mandatario norteamericano escribió en la red Truth: “Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente”. Con esa frase, dejó en claro su aval político, previo a las elecciones legislativas de octubre.

Trump sumó otra definición enfática: “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso… avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

Trazando un paralelismo con la política de su país, disparó contra Joe Biden: “Heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (muy parecido a Joe Biden, el presidente más corrupto, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación)”.

Trump cerró su publicación en redes con una nueva muestra de cercanía personal: “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente — ¡Nunca los defraudará!”.