Edifica Neuquén abrió su tercera edición con casi 11.000 inscriptos y una fuerte apuesta por la innovación

La tercera edición de Edifica Neuquén comenzó este jueves en el Centro de Convenciones Domuyo, en la Isla 132, con una convocatoria que ya alcanzó casi 11.000 personas inscriptas, según confirmó durante la apertura el productor general del evento, Marcos Galián en diálogo con Inmobiliario Río Negro. La exposición se extenderá por cuatro jornadas y tiene entrada libre y gratuita.

El encuentro reúne a empresas constructoras e industriales, proveedores de materiales y servicios, desarrolladores inmobiliarios, arquitectos, ingenieros, técnicos, emprendedores y pymes. En los distintos espacios de la expo se pueden encontrar desde módulos habitacionales y nuevos sistemas constructivos hasta maquinaria, tecnología, soluciones digitales y propuestas vinculadas con el diseño y el hogar.

Apertura de la tercera edición de Edifica Neuquén. Foto: Emiliano Ortiz

La organización también programó charlas, capacitaciones y espacios vinculados con inversiones y real estate. La agenda propone una jornada temática por día: este jueves, construcción y materiales, con Jorge Giacobbe; el viernes, mercado inmobiliario y financiamiento, con Damián Di Pace; y el sábado, pymes y modelos de negocio, con Jonatan Loidi.

Empresas expositoras +130 se sumaron a esta tercera edición de Edifica Neuquén.

Marcos Galián: “Nos sentimos muy contentos porque las empresas se han sumado”

Marcos Galián, productor general del evento. Foto: Emiliano Ortiz.

Para Galián, uno de los aspectos centrales de esta tercera edición es el crecimiento que consiguió el evento a partir del acompañamiento del sector privado. “Es una expo muy orgánica, muy local, que se hace con mucho esfuerzo y que, por sobre todas las cosas, se hace con capitales privados”, señaló durante la recorrida inaugural. Según explicó, son las empresas, emprendedores y pymes que participan las que permiten sostener y ampliar la propuesta.

El productor destacó además la diversidad de propuestas que pueden encontrarse este año. “Se van a encontrar con módulos habitacionales, sistemas constructivos, nuevos materiales, tecnología, empresas que han desarrollado aplicaciones para mejorar los sistemas constructivos”, detalló. También remarcó la presencia de desarrollos vinculados con inteligencia artificial, software y herramientas destinadas a mejorar los costos y el seguimiento de las obras.

La tecnología atraviesa buena parte de la muestra. Galián contó que algunas de las empresas participantes desarrollaron herramientas con inteligencia artificial para mejorar el costeo de una construcción, mientras que otras trabajan con software para el mapeo de obras y proyectos. A eso se suman propuestas destinadas a que los visitantes puedan conocer nuevas alternativas para construir una vivienda.

La convocatoria también aparece como uno de los principales indicadores del crecimiento de la exposición. “Ya estamos pisando los 11.000 inscriptos”, afirmó Galián, quien recordó que pocos días antes el registro se ubicaba en torno de las 9.000 personas. Para el productor, el resultado responde al acompañamiento de las empresas, la comunicación y el interés que genera el evento en Neuquén.

Foto: Emiliano Ortiz.

Por su parte, Rubén Etcheverry, ministro de Planificación, Innovación y Modernización de Neuquén, destacó el crecimiento de Edifica y la participación de empresas locales. “Es una satisfacción que siga creciendo, que participen las empresas locales”, señaló, y vinculó la exposición con el desafío de planificar el desarrollo provincial: “Desde planificación es también una forma de edificar la provincia, el futuro que queremos”.

Etcheverry también puso el foco en los desafíos que genera el crecimiento de Neuquén impulsado por Vaca Muerta. “Neuquén crece, crece en riqueza, crece también con nueva gente”, sostuvo, y advirtió que ese proceso demanda “más servicios, necesitamos más infraestructura”. También señaló que persiste un déficit habitacional importante en la provincia.

Edifica Neuquén 2026: qué se puede encontrar en la exposición

La propuesta está organizada alrededor de siete grandes ejes: construcción e infraestructura; desarrollo urbano e inmobiliario; materiales y sistemas constructivos; diseño, hogar y tendencias; maquinaria y tecnología; formación y capacitación; y energía y sostenibilidad.

Entre las empresas presentes se encuentra Ferromundo, que participa por tercer año consecutivo. Santiago Retamozo explicó que el objetivo es reforzar la identificación de la firma con el rubro de la construcción y mostrar una propuesta que permita acompañar al cliente durante toda la obra. “Que vos inicies la obra y la puedas terminar con Ferromundo”, resumió. También destacó el asesoramiento y el servicio puerta a puerta que ofrece la empresa.

Foto: Emiliano Ortiz.

La firma aprovechó además la exposición para mostrar su crecimiento en Río Negro, donde tiene presencia en Regina y Campo Grande. En los stands preparó juegos y distintas acciones para los visitantes, entre ellas sorteos de órdenes de compra por hasta $3 millones, entradas para la Copa Davis y herramientas, además de actividades vinculadas con las marcas STIHL y Bosch.

También HDI participa por tercera vez en Edifica y aprovecha el encuentro para mostrar los desarrollos incorporados este año. Ariel González contó que la empresa presentará nuevos tipos de hormigón y destacó uno de sus últimos avances: “la semana pasada tiramos el primer hormigón poroso de la Patagonia”. Según explicó, se trata de una tecnología que hasta ahora no se había realizado en la región: “Nadie en toda la Patagonia todavía lo había hecho”. La firma lleva 25 años en el Alto Valle.

Foto: Emiliano Ortiz.

Otro de los stands presentes pertenece a Rebo Refrigereción, una empresa con más de 70 años de trayectoria en climatización, que presentó distintas alternativas para el acondicionamiento residencial y comercial. Yeilis Robles explicó que entre las novedades se encuentra un equipo con una mayor cantidad de orificios para distribuir el flujo de aire de manera más suave, además de sistemas para piso y techo y opciones de calefacción mediante pisos radiantes y radiadores con BGH.

Por su parte, Roller Patagonia, una empresa con 12 años de trayectoria y que desde hace ocho fabrica sus productos en Roca. La firma llegó a esta edición con nuevas tecnologías aplicadas a sus cortinas, entre ellas sistemas de impresión UV con tinta al agua y opciones motorizadas que pueden manejarse mediante control remoto o aplicaciones con Wi-Fi. Lucas Biduk explicó que estas soluciones pueden utilizarse tanto en viviendas como en oficinas, comercios y grandes proyectos.

Foto: Emiliano Ortiz.

Por otro lado, Kingspan LTN se suma nuevamente a Edifica con una presencia que busca consolidar su desembarco en Neuquén. Diego Monjo explicó que la empresa, dedicada a la fabricación de paneles aislantes, abrió hace aproximadamente un año una oficina técnico-comercial en la ciudad para acercarse a potenciales clientes y empresas locales. Los paneles, que inicialmente tuvieron aplicaciones en cámaras frigoríficas, se extendieron luego a la construcción industrial y residencial, con el aislamiento térmico y el ahorro energético como algunos de sus principales atributos.

La propuesta de Frente Integrales, representante de Hunter Douglas en toda la Patagonia, está centrada en soluciones para fachadas, con revestimientos, fachadas ventiladas y vidrio para distintos tipos de proyectos. Víctor Schienke explicó que la empresa busca consolidarse en la región y destacó que trabajan sobre materiales que ofrecen “una durabilidad excelente, una calidad de terminación realmente que tiene pocos puntos de comparación con otros sistemas”. A su vez, César Sacks remarcó la importancia de incorporarse desde las primeras etapas de cada obra: “nos interesa acompañar desde el inicio para que no se cometan errores y optimizar los productos”.

Foto: Emiliano Ortiz.

También participa por segundo año consecutivo la Escuela de Diseño en el Hábitat, que llevó a Edifica parte de los trabajos realizados por sus estudiantes. Federico Mendoza contó que en el stand se pueden ver “miradores en la barda, hechos por los alumnos de tercer año”, además de muebles y maquetas. La institución ofrece cuatro carreras de tres años —Diseño en el Hábitat, Diseño Industrial, Diseño Gráfico y Diseño de Indumentaria— y actualmente reúne a unos 250 estudiantes. Para Mendoza, la convocatoria de la exposición también permitió recuperar el vínculo con sus egresados: “nos estamos sorprendiendo por la convocatoria, por la cantidad de gente y por los egresados que hemos tenido, más de 800”. Con 33 años de trayectoria, la escuela busca aprovechar el encuentro para visibilizar su trabajo y remarcar que “el diseño sigue siendo fundamental para el desarrollo en el Valle”.

La exposición también suma propuestas vinculadas al desarrollo inmobiliario. Entre ellas se encuentra CEREA, el Club Ejecutivo del Real Estate Argentino, que participa por primera vez en Neuquén. Paloma Burgos, representante, explicó que buscan vincular a los distintos actores de la cadena -arquitectos, escribanos, constructores, desarrolladores y proveedores- para generar nuevas conexiones y negocios. La llegada a Neuquén forma parte del proceso de federalización que inició la entidad, que busca establecerse en la ciudad.

También está presente EN Polo Científico Tecnológico, que aprovechó Edifica para mostrar las actividades que desarrolla en una de las naves del complejo. Marcela Messineo contó que allí funciona un laboratorio de inteligencia artificial que reúne más de 15 verticales o áreas de actividad, donde se detectan problemas y se trabaja en soluciones. “Si vos sos un emprendedor, si sos de una empresa o solo tenés curiosidad en aprender, el IA Lab es para vos”, explicó.