Pérfora le ganó el clásico a Petrolero y volvió a la cima de la Liga Federal de básquet

Pérfora mostró sus pergaminos desde el arranque y se quedó con el clásico ante Petrolero Argentino, por un claro 87-70. El partido se disputó en el Municipal de Cutral Co, donde el Matador hizo las veces de local y con esta victoria, el Verde volvió a la cima de la división Sur de la Liga Federal de básquet. Alcanzó la línea de Independiente, con marcha de 10-2, pero lo supera en los cruces entre sí.

Petrolero estuvo a tiro en los primeros pasajes del juego, pero Pérfora se mostró muy concentrado y encontró mucho gol en los cuartos iniciales. Llegó hasta 27 en cada uno de ellos y con un claro 54-37 camino al descanso, tuvo control total del juego.

Luego del entretiempo, el visitante confirmó esa superioridad, se quedó con el tercero por 21-17 y ahí fue historia resuelta. Con ventaja de 20, el equipo de Fernando Claris no tuvo problemas y alcanzó su décima victoria de la temporada.

Santiago Candia manejó al equipo y también tuvo gol en el Verde. (Prensa Petrolero)

Los mejores de la cancha

En medio de una actuación muy pareja, Godoy Vega sobresalió con 21 puntos, seguido de Drobec (14 más 8 rebotes), Pedro Emilio (13). Santiago Candia (12) y Lucas Mohnen (12), aunque también sobresalió Julián Ruiz, con 11 asistencias. En el local, Fernando Canales fue el máximo anotador, con 13, mientras que Bautista Baumgartner y Pablo Pérez llegaron hasta 10.

Lucas Mohnen fue determinante en la zona pintada. (Prensa Petrolero)

De esta manera, Pérfora se sumó a los festejos clásicos de la semana, ya que Independiente le había ganado a Pacífico en La Caldera y Atlético Regina hizo lo propio con Deportivo Roca. Este viernes a las 21:30 se terminará la saga, con Centro Español vs. Club Plottier.

El Torito, que está tercero con 9-2, buscará volver a la cima y armar el trío de punta; mientras que el visitante, dueño del cuarto puesto con 6-4, tratará de dar el golpe en El Templo.