Pérfora le ganó el clásico a Petrolero y volvió a la cima de la Liga Federal de básquet
Fue 87-70 en el Municipal de Cutral Co. Sebastián Godoy Vega y Facundo Drobec fueron los mejores en el Verde.
Pérfora mostró sus pergaminos desde el arranque y se quedó con el clásico ante Petrolero Argentino, por un claro 87-70. El partido se disputó en el Municipal de Cutral Co, donde el Matador hizo las veces de local y con esta victoria, el Verde volvió a la cima de la división Sur de la Liga Federal de básquet. Alcanzó la línea de Independiente, con marcha de 10-2, pero lo supera en los cruces entre sí.
Petrolero estuvo a tiro en los primeros pasajes del juego, pero Pérfora se mostró muy concentrado y encontró mucho gol en los cuartos iniciales. Llegó hasta 27 en cada uno de ellos y con un claro 54-37 camino al descanso, tuvo control total del juego.
Luego del entretiempo, el visitante confirmó esa superioridad, se quedó con el tercero por 21-17 y ahí fue historia resuelta. Con ventaja de 20, el equipo de Fernando Claris no tuvo problemas y alcanzó su décima victoria de la temporada.
Los mejores de la cancha
En medio de una actuación muy pareja, Godoy Vega sobresalió con 21 puntos, seguido de Drobec (14 más 8 rebotes), Pedro Emilio (13). Santiago Candia (12) y Lucas Mohnen (12), aunque también sobresalió Julián Ruiz, con 11 asistencias. En el local, Fernando Canales fue el máximo anotador, con 13, mientras que Bautista Baumgartner y Pablo Pérez llegaron hasta 10.
De esta manera, Pérfora se sumó a los festejos clásicos de la semana, ya que Independiente le había ganado a Pacífico en La Caldera y Atlético Regina hizo lo propio con Deportivo Roca. Este viernes a las 21:30 se terminará la saga, con Centro Español vs. Club Plottier.
El Torito, que está tercero con 9-2, buscará volver a la cima y armar el trío de punta; mientras que el visitante, dueño del cuarto puesto con 6-4, tratará de dar el golpe en El Templo.
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