La esposa del hombre que murió en la Ruta 22 sigue en grave estado tras el choque frontal: qué se sabe de los sobrevivientes

La muerte del vecino de Cervantes, Omar Edgardo Moreno, en el trágico choque que se registró el 14 de mayo en la Ruta Nacional 22, conmocionó a toda la región y puso en vilo a toda una familia que espera la recuperación de la esposa de Moreno, que viajaba como acompañante cuando fueron impactados de frente por un vehículo.

El estado de salud de los sobrevivientes: la esposa de la víctima fatal es las más grave

En las últimas horas, fuentes oficiales revelaron a Diario RÍO NEGRO como es la situación de cada paciente. Cabe resaltar que del hecho solo sobrevivieron tres personas: la pareja de de Moreno y los dos ocupantes que circulaban en el Peugeot 307 involucrados, ambos también eran pareja.

Lamentablemente la angustia para la familia de la víctima fatal no termina porque según lo precisado, su esposa es la que se encuentra más comprometida. De acuerdo al último parte médico, la mujer permanece en terapia intensiva en el hospital López Lima debido a la gravedad de sus lesiones y con «estado reservado e intubada». La paciente está en constante evaluación médica y a la espera de una evolución.

Respecto a los ocupantes del Peugeot 307, se informó que la mujer -que al principio se creía que iba como acompañante, pero luego se confirmó que era la conductora– también permanece internada en terapia intensiva. Se destacó que, pese a su ingreso en esta unidad, su estado actual no reviste una gravedad extrema.

En tanto el hombre que iba como acompañante en este último vehículo, se encuentra fuera de peligro y según el informe, se encuentra internado por una fractura que sufrió tras el choque.

Cómo fue el choque fatal en la Ruta 22

Según la información aportada por el comisario José González, jefe de la Regional II de Roca, el siniestro ocurrió minutos después de las 10.30 en el kilómetro 1165 de la Ruta Nacional 22, a la altura del barrio Colonia Fátima de Cervantes.

El impacto frontal fue entre dos vehículos: un Ford Focus que circulaba de oeste a este y un Peugeot 307 que iba en sentido contrario. En cada vehículo viajaban dos personas y producto del siniestro, el conductor del Focus murió en el acto.

Si bien el choque se encuentra bajo investigación, se difundió un video en redes sociales en donde se puede apreciar el momento del impacto que se origina por una maniobra de sobrepaso por parte del Peugeot.

Las imágenes muestra que tanto el Peugeot como el Ford Focus intentaron salirse de la calzada para evitar el impacto, pero terminaron chocando de forma frontal en la banquina.