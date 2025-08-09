Economío paso a pasoEn la Feria del Libro

Fernando Schpoliansky, dio forma --en un libro-- a los textos que compila hace años sobre los temas económicos de la Argentina (Matías Subat)

Fernando Schpoliansky no es comentarista ni escritor, sin embargo, sale con frecuencia en las radios o en alguna columna para despejar dudas sobre una medida económica o el impacto de los indicadores económicos de la semana.



Ahora escribió un libro y lo presentará en la Feria Internacional de Neuquén, en septiembre. Lo tituló Economía, paso a paso.

Habitualmente, cuando lo convocan para una nota, comienza con el anuncio del pago de los sueldos en la comuna y finaliza con la explicación de por qué subieron un 40% las tasas bancarias en un solo día.

“Me gusta hacerlo, me llaman y lo explico fácil para que todos puedan entender”, sonríe.

Dijo que por eso escribió este primer libro.

“El objetivo es brindar herramientas de conocimiento de economía para que todos puedan entender, está escrito bien fácil y quien lo lea, se pueda formar una opinión crítica”, sostuvo.

Aclaró que hubo un acuerdo con la editorial -Galerna- para que no tuviera consideraciones políticas; pero que buscó explicar “de la forma más llana posible, la economía que determina nuestros días”.

Las correcciones fueron de la editorial en el intercambio del escrito y desde lo gramatical, tuvo la asistencia de una docente de lengua y literatura de Zapala, prima de su esposa, María Belén Frontoni, quien también fue una de las pocas con las que compartió los borradores.

Schpoliansky dijo que hace años que escribe lo que quiere explicar, por lo que recuperó y actualizó esos “temas sueltos” sobre economía y medidas económicas en Argentina.

Es zapalino, padre de 4 jóvenes que ya están en la secundaria o la universidad y entonces dijo haber encontrado el tiempo para compilar los textos guardados.

Asesor de organizaciones sociales

Además de asesorar a gremios, cooperativas y organizaciones sociales y a su vez, es secretario de Finanzas del municipio capitalino.

Y sostuvo que a lo largo de seis años, demostró que no eran incompatibles su militancia a favor de la economía social y su rol de funcionario de primera línea en el gabinete del intendente capitalino, Mariano Gaido.

“Cuando Gaido me invitó a formar parte del gabinete, él sabía de dónde provenía. Nos conocemos hace muchos años y siempre fui contador de cooperativas, de los mapuche o de gremios; mantengo ese perfil de economía social en la que me especialicé” en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

En su opinión, el gobierno municipal “tiene un gran componente social que no tuvieron anteriores gestiones” y enumeró políticas públicas como el boleto estudiantil gratuito o los lotes con servicio.

“En eso me siento cómodo, fueron reclamos históricos de los movimientos estudiantiles”, insistió.

Comenzó a escribir el libro en agosto de 2024 y terminó el 30 de abril, el límite que le pusieron en Galerna para presentar el borrador.

“Está escrito bien fácil, incluso para que lo puedan entender aquellos que no tienen ningún elemento de economía”, vendió.

Aclaró que no será un glosario ni un libro para la academia.



“Se trata de explicar de la forma más llana, la economía que determina nuestros días : los Lebac, Leliqs y ahora las Lefis.

“Es un buen momento para actualizar estas temáticas y los números; es un libro de divulgación de temas económicos”, insistió.

A su entender, le permitirá a quien lo lea, tener elementos para dar un debate, “más allá de lo que escucha y lee”.

El mayor deudor del FMI



Schpoliansky detalló que abordó temas como la deuda con el FMI, el origen de la entidad, cómo llegan los países a tomar crédito y como llegó la Argentina a ser el deudor más importante que hoy tiene el fondo, enumeró.

No dijo si quedó material para hacer un segundo libro o si podría abordar otro texto con un tema puntual.

“Tal vez pueda haber una segunda edición actualizada, Argentina nos da oportunidades por su dinamismo económico, para hacer una revisión en una segunda etapa”, consideró.

Sobre su futuro político, no descarto incursionar en cargos legislativos, aunque no volvería al Deliberante, por ejemplo.

Antes de ser secretario de Finanzas de l municipio, fue concejal (UNE) y antes, docente en la UNCo y secretario de Hacienda en la gestión del rector Jorge Rabasa.

La economía a lo largo de los años

“En Argentina estamos llenos de temas nuevos y cada vez que surgía uno, como el blindaje después de (el ex presidente Fernando) De La Rúa, por ejemplo, investigaba por si me llamaban de una radio. A veces para un tercero, a modo de colaboración”, describió Schpoliansky.

La primera parte del libro es una introducción a la economía “con temas básicos”, enumeró. En la segunda parte de la lectura con Economía argentina y distintos temas que atraviesan al país a lo largo de los años.

La presentación está prevista para el 13 de septiembre a las 17 en el Museo Nacional de Bellas Artes, como parte del programa de la Feria Internacional del Libro de Neuquén.

Pasar el temporal con el menor daño



Especializado en Economía Social, Schpoliansky dijo que en la esta coyuntura, los diálogos con las organizaciones son de resistencia.

“Son conversaciones sobre cómo atravesar el temporal con el menor daño posible: no es la primera vez para la economía social y son momentos de ingenio, creatividad y cautela en el uso de los recursos para mejorar los niveles de producción y mantener los puestos de trabajo en una fábrica o de un puesto en la feria”, dijo.

Agregó que, ante la ausencia de políticas públicas, los sectores informales y aún los formalizados en una cooperativa, sobreviven sin acceso a créditos que les permitan innovar.

“Hay que resistir el momento hasta que venga un gobierno con otra visión respecto a las economías sociales, con políticas de fomento o tasas subsidiadas, que hoy no existen”, finalizó .