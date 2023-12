Eduardo Belliboni y Feinmann se cruzaron tras la marcha piquetera: «Me aburro de sus editoriales»

Las organizaciones de la Unidad Piquetera se movilizaron este miércoles en contra del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. La marcha dejó varias escenas a su paso, pero sin dudas uno de los dirigentes sociales más efusivos fue Eduardo Belliboni, quien mantuvo un tenso cruce con el periodista Eduardo Feinmann.

«Creo que se violó la autonomía de la ciudad, lo van a discutir seguramente los legisladores y los diputados. ¿Para usted estuvo bien? A mí me parece que estuvo mal. Pero además, el protocolo no funcionó, porque marchamos por la calle e hicimos un acto en la plaza. Así que para usted ganó el orden, para mí ganó la libertad. La libertad de poder manifestarse«, declaró el dirigente del Polo Obrero durante una salida en vivo con Eduardo Feinmann en La Nación +.

En respuesta, el controvertido periodista lanzó: «No, para mí también. Se pudieron manifestar, y eso es lo importante también, obviamente. Concuerdo con usted, pero las cosas se hacen en orden. No es como cuando ustedes eran o se creían los dueños de la calle. Porque el espacio público es de todos. Hasta ahora, durante los últimos 20 años, el espacio público, ustedes se creían los dueños absolutos. No es así?».

«¿Me pregunta a mí o es una editorial suya?», dijo Belliboni a lo que recibió la respuesta del periodista: «Es una editorial», a lo que Belliboni retrucó: «Bueno, entonces no, me aburro. No le escucho si es una editorial. Me aburro de las editoriales suyas. Si quiere, le contesto algo».

Feinmann, por su parte, le dijo «Quédese tranquilo. Si se aburre, le hago una pregunta. A ver si esta pregunta le gusta un poquitito más. Usted dijo que la policía golpeó periodistas. Como usted que golpeó a un periodista», chicaneando al dirigente por el tenso ida y vuelta con el periodista de TN.

«No, no lo golpeé. Le pedí disculpas. Y ahora le pido públicamente de nuevo. Se las pedí personalmente y no tengo en ese sentido más que decir. Le pido disculpas, yo no lo golpeé. Es un asunto de nerviosismo mío porque le estaban diciendo a mi hija que yo había sido golpeado, que yo estaba internado y mi hija sufrió una descompensación por eso. Es muy feo que se metan con los hijos de uno porque yo no me meto con los hijos de nadie. En ese mismo momento el periodista hizo preguntas que para mí estaban equivocadas y yo me pasé de la raya y le pedí disculpas. Así que asunto terminado», explicó Belliboni.

Pero, antes de despedirse, la chicana por la editorial volvió a tomar forma y en este caso fue el propio Belliboni quien intentó hablar antes del cierre del movil: «Acá le comento algo más, si me deja«, a lo que Feinamnn respondió «sí, claro, obviamente. Es un editorial suyo. Yo lo escucho. Déjeme decirle que sus editoriales también me aburren a mí, pero lo escucho».

Belliboni en tono jocoso respondió «No le gustó lo de la editorial. No solo me aburre a mí, hay mucha gente a la que le aburre. Lo que le quiero decir es que también hubo acá un incidente en el que dijimos que hubo gritos contra los periodistas y los frenan. Los periodistas son trabajadores. Ahora, lógicamente, los dueños de los medios tiran editoriales, como en el caso suyo, que a mí no me gustan», finalizó el dirigente político.