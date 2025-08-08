Eduardo Feinmann y Lilia Lemoine apuntaron contra Diana Mondino por sus dichos sobre Milei

Las declaraciones de la ex canciller Diana Mondino sobre Javier Milei generaron una fuerte reacción. En una entrevista con Al Jazeera, al referirse al escándalo de $LIBRA, dijo: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”. La diputada libertaria Lilia Lemoine y el periodista Eduardo Feinmann aseguraron que se trató de una revancha personal tras su salida.

Lilia Lemoine sobre las declaraciones de Diana Mondino: «Es un problema personal»

Por su parte, Lemoine expresó: «Dicho en inglés, puede que no suene igual que en español y el significado que dio no se entendió. Pero en un contexto electoral como este, en el que la oposición quiere llamar a Milei como corrupto, me hace pensar que no era inocente en absoluto “.

En otra intervención, Lemoine se refirió al vínculo de Mondino con Carlos Rodríguez, ex asesor de Milei. “Ella está buscando dañar”, dijo, luego de que la exfuncionaria apoyara las críticas del economista sobre la salud mental del Presidente.

La diputada consideró que el trasfondo de las declaraciones no es político, sino personal. “Él terminó muy resentido con el gobierno y ella ha sido su amiga durante años, es un problema personal”, afirmó. Además, negó tensiones internas: “Nadie del gabinete tiene quejas, por el contrario, hay un ambiente muy bueno”.

Eduardo Feinmann no se guardó nada y cuestionó la actitud de Mondino: “La echaron como un perro”

A las críticas se sumó el periodista Eduardo Feinmann, quien fue contundente al analizar el tono de la exfuncionaria. “Se fue con la sangre en el ojo, la echaron como un perro del gobierno. La echó Milei o la hizo echar”, sentenció durante su programa.

Feinmann además cuestionó la trayectoria de Mondino como canciller. “Metía la pata varias veces… excepto en economía”, afirmó. También recordó sus frases polémicas: “Por ejemplo, con los chinos, cuando dijo todos los chinos son iguales”.

Milei investigado por $LIBRA. Foto: archivo.

Feinmann también dudó del tono elegido por Mondino: “Yo no sé si metió la pata o fue a propósito”. Desde su perspectiva, su salida del gobierno marcó un antes y un después. “Tiene una espina clavada tremenda”, agregó.

En línea con esto, Lemoine también sembró sospechas sobre la intención detrás de las declaraciones. “O el comentario no fue inocente, o es propensa a caer en esas trampas”, manifestó. Y remató: “Me resulta difícil creer que fuera accidental”.