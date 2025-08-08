El Gobierno anunció una cadena nacional de Javier Milei, cruzó a Diana Mondino y dio de baja pensiones con discapacidad

El vocero Manuel Adorni, comunicó que el Gobierno nacional dio de baja 110 mil Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral que sostuvo se habían dado de manera irregular. Además criticó a la excanciller Diana Mondino por su dichos sobre Javier Milei. Anunció que habrá esta noche una cadena nacional del presidente luego del revés que hubo en el Congreso.

“En el marco de la revisión de pensiones por discapacidad, la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) ya suspendió más de 100.000 pensiones, concretamente 110.522, que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. Además, se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de personas que renunciaron a la pensión“, sostuvo Adorni.

Dijo que el cálculo que se hizo es que «implicó un ahorro» de 35 mil millones de pesos mensuales.

A qué hora hablará Javier Milei este viernes por cadena nacional

Adorni también anticipó que el presidente Javier Milei hablará esta noche desde las 21 en cadena nacional. Será en un mensaje en el que busca exponer los vetos a las leyes y responder por el revés legislativo el pasado miércoles en la Cámara de Diputados.

Detalló que abordará la derogación de los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

Qué dijo el Gobierno de Javier Milei sobre las declaraciones de Diana Mondino

Adorni también habló de los dichos que hizo la excanciller Diana Mondino que al ser consultada sobre el caso $LIBRA, al referirse al presidente manifestó que «o no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted».

Al respecto, el vocero sostuvo que «más allá de que para nosotros (sus dichos) son de segundo orden, cuando uno ha representado al Gobierno, más en el caso de Mondino que representó a la Argentina en el mundo, muchas veces las declaraciones hablan más de la persona que del propio presidente«.

Y agregó: «No es que tengamos mucho para decir. Diana es una persona inteligente que se ve que no estaba en un buen día o que no tenía claridad, o tal vez se vio envuelta en una entrevista para la cual no estaba preparada e hizo un comentario absolutamente desafortunado de una persona que no sólo le dio la posibilidad de trabajar para el Gobierno y hacer su aporte para la Patria, sino de representar a la Argentina”.

Por otro lado, Adorni respondió las críticas que hizo la Iglesia durante el día de San Cayetano. «No estamos desatendiendo a ningún sector. La inflación al que primero le pega es al que menos tienen», sostuvo.