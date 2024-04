El 60% de los recursos que genere el paquete fiscal se girará a las provincias

El 60% de los recursos que se obtengan a través del paquete fiscal quedará en manos de las provincias, lo cual aliviará su situación financiera tras la ampliación del torniquete fiscal que está aplicando el Gobierno nacional.

Así lo expresó hoy el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien destacó que las propuestas incluidas en el proyecto de ley de Medidas Paliativas Relevantes tiene un amplio consenso político.

«Conversamos con todos los gobernadores más allá del signo partidario y la idea que está clara es que la gran mayoría de los gobernadores y ministros de Hacienda ven con buenos ojos este paquete porque reciben nuevos recursos que no tenían», señaló el funcionario.

Guberman se presentó hoy al abrirse el debate de la ley de alivio por mail en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside José Luis Espert.

El secretario de Hacienda estuvo acompañado por Claudia Balestrini, Subsecretaria de Ingresos Públicos; Marcelo Calisano, Director Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, y Juan José Imirizaldu, Director Nacional de Impuestos.

La generación de nuevos recursos es esencial para las provincias dado que el Gobierno nacional continúa con su política de fuerte recortes, además de la caída de ingresos que generó la recesión económica.

Un reciente informe de la consultora Politikón Chaco reveló que en los primeros 15 días de abril las transferencias totales sufrieron una disminución de 28,8% interanual. En el capítulo de «transferencias discrecionales» se observa que cinco provincias no recibieron un peso: Chaco, Chubut, La Pampa, San Luis y Tierra del Fuego. En el caso de La Rioja sólo obtuvo $100.000.

A Córdoba sólo se le giraron $ 64.300.000, que representa una disminución de 99,3%. Por su parte, a Mendoza se le acreditaron $ 38.500.000, lo cual equivale a una disminución de 96,5%. En tanto, a Río Negro le fueron enviados apenas $ 2,2 millones.

De allí que los gobiernos provinciales están urgidos porque sus legisladores levanten las manos lo antes posible.

Otro de los temas controversiales que surgió en el debate en la Comisión fue la eliminación del impuesto al Tabaco, que genera divisiones entre los diputados.

En la primera ronda de preguntas Guberman esquivó la respuesta, pero ante la andanada de reclamos –a los que sumó el diputado radical por Mendoza Lisandro Nieri- instó a los legisladores a que sean ellos quienes incluyan el impuesto.

Este tributo formaba parte del paquete fiscal que se debatió en enero y que luego fue retirado por el Gobierno y en este nuevo proyecto no fue incluido. La eliminación de este gravamen se produjo en medio de acusaciones de lobby de la principal tabacalera del país.

«Es claro que si el gobierno lo presentó en algún momento tiene intención de ir por ese lado. Los tiempos no eran los indicados y por eso se tomó la decisión de no incorporarlo ahora. Pero si se dan condiciones políticas y sociales se podría modificar. Ustedes tienen la facultad de legislar y si es una decisión que sale del Congreso no es algo que nosotros podamos dejar de lado”, señaló Guberman.

En otra parte de su exposición, el secretario de Hacienda rechazó la posibilidad de aumentar impuestos a determinados sectores como por ejemplo a la industria del juego.

Guberman reiteró en varias oportunidades que la intención del Gobierno es que haya un tratamiento igualitario sobre todos los contribuyentes.

«Discriminar a individuos o sectores económicos no es lo que queremos hacer», sostuvo Guberman.

Varias preguntas de los diputados giraron en torno al blanqueo de capitales y a las posibilidades que otorgaría para facilitar presuntas maniobras de lavado de dinero.

Al respecto Guberman explicó que “el artículo 44 que apunta a tener atención sobre esa situación. El texto ha sido conversado con los organismos de control respectivos. Se tomaron las precauciones para que el blanqueo no se convierta en lavado”. No obstante, aceptó que se puedan plantear nuevas pautas para que “cualquier zona gris quede saldada”.

El funcionario también se mostró proclive a introducir cambios en algunos aspectos de escalas y cuotas del monotributo, pero defendió la decisión de que aquellos que hayan pasado a Responsable Inscripto deban permanecer 3 años en esa condición para volver al régimen simplificado.