El blanqueo inmobiliario reveló importantes obras sin declarar en 9.000 «falsos baldíos» de Río Negro

En Roca los metros cuadrados sin declarar rondarían los 300.000.

El blanqueo inmobiliario que lleva adelante la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro lleva analizados con imágenes aéreas e inteligencia artificial 55.000 terrenos en 28 ciudades, que en los registros de catastro figuraban como baldíos.

Según informó oficialmente ya se detectaron 1.500.000 metros cuadrados construidos sin declarar, con 9.000 parcelas donde había importantes mejoras no declaradas, con una superficie promedio de 163m2.

Es decir, hasta la fecha alrededor del 15% de los inmuebles investigados fueron detectados como “falsos baldíos”, por lo que, a través de estas verificaciones se corroboró que presentaban mejoras no declaradas, y por lo tanto su situación frente al impuesto inmobiliario correspondía a la condición de parcelas edificadas.

Agosto es el último mes para presentar voluntariamente construcciones no registradas en baldíos y así evitar sanciones o la pérdida de beneficios fiscales.

Hasta ahora más de 2.200 contribuyentes que ya regularizaron su situación de forma voluntaria desde el sitio de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro presentando fotos de los planos de obra y de la fachada tal como solicita el sistema.

Las construcciones declaradas hasta el 31 de agosto inclusive se incorporan sin penalizaciones y con impacto en este año fiscal, lo que representa un beneficio para quienes regularizan voluntariamente su situación.

En cambio, quienes no regularicen antes de esa fecha, verán sus construcciones cargadas de oficio con impacto desde el momento en que esa construcción se haya realizado y podrán perder los beneficios impositivos para 2026.

Según detalló el organismo en junio en Allen, Roca y San Antonio Oeste (en sus tres centros urbanos San Antonio Oeste, Las Grutas y San Antonio Este) se habían verificado edificaciones no declaradas de gran envergadura, con un promedio superior a los 176 metros cuadrados por lote.

En Roca hasta junio se habían descubierto 291.265 m² de construcciones no registradas, distribuidas en 1616 parcelas con un promedio de 180 m² cubiertos.

Paso a paso, cómo declarar las mejoras

El trámite es 100% digital, sin necesidad de ir a una oficina ni presentar papeles. Se realiza exclusivamente en http://agencia.rionegro.gov.ar, en pocos pasos:

– Dentro del sitio de la agencia ingresar en «declarar mejoras – Plan de regularización catastral».

– Completar los datos del inmueble (partida o nomenclatura catastral).

– Adjuntar el plano de obra y la foto de la fachada.

– Enviar formulario. La información será incorporada a Catastro.