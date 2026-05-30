Inmuebles, dólares en efectivo y una cuenta en Estados Unidos: lo que informó Manuel Adorni en su última declaración jurada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue siendo investigado por su patrimonio y resta que presente una nueva declaración jurada que podría llegar antes de que inicien los partidos por el Mundial 2026.

En su último informe presentado, el funcionario expuso un patrimonio integrado por propiedades inmobiliarias, tenencia de dólares y una cuenta bancaria en Estados Unidos. Sin embargo, no hizo mención de la casa country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz en la que figura como dueña su esposa, Bettina Angeletti.

Manuel Adorni y su patrimonio en la mira

El coordinador de ministros debe su nueva declaración, aunque prometió que lo haría en las próximas semanas. Lo que hasta ahora se conoce es un documento que fue entregado ante la Justicia Electoral porteña en marzo de 2025.

En aquel entonces, Adorni encabezaba la lista de candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires.

En la presentación, el jefe de Gabinete declaró que tenía en su poder dos departamentos. Uno que adquirió en 2014, del cual posee el 50% de su titularidad y está valuado en $777.000; el segundo es un inmueble que compró en 2016 y tiene una valuación de $3.652.682.

En el apartado financiero, Adorni informó la tenencia de US$42.500 en efectivo. También declaró una cuenta bancaria en Estados Unidos con un saldo de US$6.220. Los dos montos, no registraron cambios respecto de la presentación previa, según sugiere el documento.

La declaración patrimonial también incluyó $1.950.000 en efectivo y detalló ingresos netos anuales por trabajo en relación de dependencia por $40,3 millones. El formulario fue rubricado por el actual jefe de Gabinete bajo la fórmula de declaración jurada exigida por la normativa electoral de la Ciudad.

De igual manera es necesario resaltar que la presentación corresponde al periodo previo a su desembarco en la Jefatura de Gabinete, al que llegó en noviembre de 2025.

La difusión de esta información se produce en medio de cuestionamientos y pedidos de explicaciones internas y externas sobre la evolución de su patrimonio. Adorni rechazó todas las acusaciones y sostuvo que «no tiene nada que esconder», pero todavía se mantienen las dudas sobre sus bienes y gastos personales.

Con información de Noticias Argentinas