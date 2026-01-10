Fin de semana con altas temperaturas: definen medidas por las cianobacterias en El Chocón

La llegada del fin de semana con pronósticos de altas temperaturas convocó a funcionarios provinciales y locales por la presencia de cianobacterias en determinados sectores del lago Ezequiel Ramos Mexía. Se llevó tranquilidad a visitantes y habitantes de la villa, aunque coincidieron en que se respeten las indicaciones oficiales. De manera simultánea se adoptarán medidas con el agua para consumo.

La aparición del fenómeno natural de cianobacterias en el lago Ezequiel Ramos Mexía, en coincidencia con las altas temperaturas, convocó a funcionarios tanto provinciales como locales para abordar la situación que puede afectar no solo a la población de la villa sino a los visitantes.

En un encuentro de trabajo que encabezó la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, se convocaron funcionarios provinciales y del municipio de Villa el Chocón. El objetivo principal que llevar tranquilidad a la población en algunas áreas en esa localidad por la presencia de las cianobacterias.

En este escenario, se discutió afrontar la situación en diferentes niveles, aunque se coincidió en la necesidad que las personas que estén en el embalse presten atención y respeten las indicaciones de las autoridades.

«La presencia de cianobacterias en el lago Ezequiel Ramos Mexía es una situación que estamos monitoreando de manera permanente y frente a la cual queremos llevar tranquilidad a la población y a los visitantes de Villa El Chocón”, dijo la ministra Estéves.

La titular del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales subrayó que se trata de un fenómeno con el que se deberá convivir. Al respecto indicó que se deben observar ciertos cuidados, en especial, durante las altas temperaturas que es el momento donde se producen las floraciones. Es imperioso “respetar las indicaciones de las autoridades y evitar el ingreso al agua en las zonas afectadas», agregó la ministra.

En la reunión se coordinaron las acciones entre el municipio, el EPAS, Salud, la AIC, Recursos Hídricos, la secretaría de Ambiente y el Centro de Ecología Aplicada. La señalización y la información permanente a habitantes y visitantes es fundamental, aseveró la ministra Estévez.

En tanto, el intendente Nicolás Di Fonzo describió que la «presencia de cianobacterias impacta principalmente en la toma de agua, por lo que se están realizando tareas de reubicación de los sistemas de captación y se incorporará en las próximas semanas un nuevo filtro potabilizador, lo que permitirá optimizar el servicio».

Tanto la población local como los turistas que concurren al lago con fines recreativos tendrán que respetar las indicaciones. Sostuvo que existen zonas habilitadas y seguras, como Las Huellas. En cambio, hay otras como la zona del Faro, donde «se deben extremar los cuidados».

Llevan tranquilidad a la población por las cianobacterias. (Foto: archivo Cecilia Maletti)

El EPAS instalará un filtro rápido en la toma de agua

Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Epas, su presidente, Gustavo Hernández confirmó que el agua que se suministra en la actualidad «es segura y apta para el consumo humano, de acuerdo con los análisis y muestreos que se realizan de manera permanente”.

A la vez se brinda asistencia con el préstamo de un «filtro rápido a presión» que se instalará en los próximos días. Se mejorará la captación y el sistema para fortalecer el servicio en los barrios y «brindar mayor seguridad», acotó.

Las recomendaciones

Ante la presencia de este fenómeno natural, la directora general de Salud Ambiental y Cambio Climático del ministerio de Salud, Andrea Echauri, que para evitar riesgos debe seguirse una serie de recomendaciones.

«Es fundamental evitar el contacto con el agua cuando hay floraciones visibles, no permitir que niños y mascotas se acerquen a la orilla y, ante una exposición accidental o la aparición de síntomas como irritación, náuseas o vómitos, concurrir de inmediato al centro de salud», djo Echauri.

Mientras que el director del CEAN, subrayó que en Neuquén «no estamos frente a una situación grave, pero si ante un proceso que requiere seguimiento, información y medidas de prevención ya que algunas cianobacterias pueden producir toxinas que afectan la salud humana y animal».

Entonces, se sugiere a la población no bañarse en las zonas del embalse donde se observen floraciones y que esté señalizadas para tal sentido. Se pidió evitar beber agua del embalse, menos aún si se observa una floración. Las niñas, niños y mascotas deben permanecer alejadas de las manchas verdes presentes en el agua o en la costa del embalse.

Ante cualquier consulta e inquietud por temas ambientales en Villa El Chocón, llamar a la municipalidad a los teléfonos 299-4901223 y 299- 4901324.