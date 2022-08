El conflicto mapuche se coló en la selección del juez federal de Bariloche

Los conflictos de pueblos originarios en Bariloche y la cordillera, que dieron paso a litigios legales, fueron tema recurrente para los postulantes a cubrir la vacante del Juzgado Federal de Bariloche, que iniciaron esta semana el proceso de entrevistas personales en el Consejo de la Magistratura de la Nación, tras la reactivación del concurso.

La pregunta la incorporó el senador rionegrino y consejero Martín Doñate, que participó de las entrevistas vía Zoom. En el concurso hay unos 40 aspirantes en competencia y el orden de mérito por puntaje se dio a conocer en septiembre del año pasado, encabezando esa nómina Leandro Agustín Gómez Constenla (secretario de Consejo de la Magistratura), Ernesto Kreplak (juez en lo Criminal y Correccional en La Plata), Hugo Horacio Greca (juez federal de Roca).

Doñate argumentó que los conflictos con pueblos originarios forman parte de las causas que atiende el Juzgado de Bariloche, por lo que pidió a los postulantes un mapa de situación y opinión respecto de esta temática, que puso en apuros a más de uno.

Integrantes del Consejo de la Magistratura Nacional tomaron las entrevistas a los postulantes para un cargo en Bariloche. Gentileza

¿Y qué dijeron?

Para Greca, quien fue 19 años secretario del Juzgado Federal de Bariloche, el senador preguntó por el artículo 24 del nuevo Código Procesal Penal Federal que habla de la diversidad cultural y que se deben tener en cuenta las costumbres ante “hechos cometidos entre miembros de un pueblo originario”.

El juez de Roca opinó que “no es tan fácil ni lineal” aplicar esa norma y se debería contar con un cuerpo técnico antropológico para tener “conocimiento de las costumbres ancestrales de ese pueblo” y puso un controvertido ejemplo al mencionar que “en el pueblo mapuche los delitos sexuales eran menores porque eran considerados delitos contra el patrimonio, porque la mujer era propiedad del padre o propiedad del marido, eran delitos indemnizables en la costumbre ancestral” indicó.

Acotó que con la intervención de las leyes del Estado Argentino ese tipo de delitos es “más complejo para ser juzgados” y con la ayuda de peritos antropológicos, el magistrado tendría “herramientas suficientes” para poder juzgarlo.

Los consensos políticos

Gómez Constenla, el primero en puntaje, opinó que la ley que ordena el relevamiento indígena y prohíbe desalojos, que actualmente está vigente por una prórroga por decreto, “habla un poco de ausencia de consensos políticos en cuanto a tener una ley definitiva y dificulta la tarea judicial en cuestiones relacionadas por ejemplo con usurpaciones”.

Leandro Gómez Constenla tiene el mayor puntaje en orden de mérito. Ayer fue entrevistado para ser juez en Bariloche.

El postulante dijo que de ser juez en Bariloche “estaría cerca de los problemas” y, apegado al nuevo Código Procesal Penal Federal, buscaría “restablecer la paz, componer los conflictos y ser firme frente a situaciones de violencia, que no deben ser permitidas”.

"Una actuación decidida"

Kreplak, que tiene el segundo orden de mérito por puntaje, dijo que “se requiere de una actuación decidida” con apego a la Constitución y las leyes, pero avanzó en que por el nivel de conflictividad “no se resuelve únicamente desde el punto de vista de la actuación del Poder Judicial, me parece que hay un conflicto social de magnitud, con reclamos que en algunos casos seguramente tengan una legitimidad centenaria y tal vez en otros casos no, es necesario estar en el lugar para poder discernir estas cuestiones”.

También fue entrevistado el secretario del Juzgado de Bariloche, quien subrogó el organismo entre 2019 y 2021, Gustavo Zapata (séptimo en orden de mérito) quien equivocó el artículo del nuevo código que le consultó el senador y lo interpretó con los métodos alternativos de conflictos.

La nómina de entrevistas se completó con el juez federal de Bahía Blanca y exsecretario del Juzgado Federal de Bariloche, Walter López Da Silva, Pablo Javier Flores, Raúl Alejandro Roust, Patricia Luján Cisnero, Ezequiel Humberto Andreani, Mariano Romero, Mariano Horacio Bordó Villanueva, Mabel Elena Castelnuovo y Gonzalo Ezequiel Demián Viña.

Esta etapa de entrevistas (que continuará en otra convocatoria con el resto de los postulantes) estuvo a cargo de los consejeros Alberto Agustín Lugones, Pablo Tonelli, Juan Manuel Culotta y Doñate. Además del tema mapuche, los consejeros sumaron otras consultas vinculadas a la figura del “arrepentido”, la perspectiva de género y la operatividad del instituto de la reparación integral del perjuicio.