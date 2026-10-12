El gobierno presentará su programa «Neuquén Vive» con una invitación innovadora

El gobierno provincial presentará este miércoles el programa «Neuquén Vive», a las 16, en el estadio Ruca Che. Se prevén anuncios de infraestructura, deporte, la cultura y el turismo. La actividad tendrá la modalidad de una experiencia inmersiva, será abierta a toda la comunidad y pensada para personas de todas las edades.



“Va a ser un evento en conjunto con el ministerio de Infraestructura, lo que se viene serán las nuevas formas de vivir Neuquén”, adelantó la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz.

La propuesta fue pensada para toda la comunidad, desde los más chicos hasta los adultos mayores en un espacio que combinará anuncios de gestión con actividades y experiencias para disfrutar en familia, se indicó.

La ministra Josefina Codermatz planteó la importancia de un ministerio que unifique políticas de Juventud, Deportes y Cultura (gentileza)



Codermatz destacó la importancia de desarrollar políticas que alcancen a distintos sectores de la población. “Creo que fue estratégica la decisión de Rolo de hacer un ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, porque sí, tiene que ver la juventud, sobre todo, con espacios clave de contención a través de la cultura y el deporte, pero esas dos áreas también abarcan a toda la sociedad. Y ese era un poco el desafío”, señaló.

Identificó tres ejes principales con las juventudes: salud integral, emprendedurismo y proyecto de vida.



“Creemos que un chico tenga un proyecto de vida te aleja un poco de todos estos flagelos que hay en la sociedad, tener un norte hacia dónde ir”, sostuvo. La participación juvenil es otro de los ejes centrales de la gestión, dijo y agregó: “hay un gran equipo de jóvenes trabajando, articulamos con referentes de otros ministerios y de otras localidades, para que el abordaje sea desde su propia mirada y aportes”.



El acompañamiento a las juventudes emprendedoras es otra de las líneas de trabajo del ministerio, con propuestas que combinan financiamiento, formación y herramientas para desarrollar proyectos propios. Codermatz recordó la jornada Núcleo, que reunió a más de 1.000 jóvenes emprendedores, especialistas y referentes con experiencias exitosas y destacó la importancia de acompañar a quienes buscan generar su propio empleo. Mencionó las capacitaciones en costos, marketing e inteligencia artificial, además de las líneas de financiamiento y el trabajo articulado.

La experiencia en El Domuyo

Codermatz destacó la realización del primer Congreso integral de adolescencias y juventudes, organizado junto con los ministerios de Salud y Educación, que reunió a más de 2.500 jóvenes en el Domuyo.

Durante la jornada, hubo charlas, capacitaciones y una experiencia inmersiva con espacios dedicados a la salud integral, el proyecto de vida, la participación juvenil, la cultura y expresión, el ambiente y el emprendedurismo.

Los jóvenes fueron convocados para una experiencia inmersiva en el estadio Ruca Che



La actividad permitió generar un espacio de encuentro y al mismo tiempo, reunir aportes de los propios participantes para orientar las próximas acciones del Estado provincial.



“Es por ahí por donde queremos ir, de pensar qué les preocupa a los jóvenes, con actividades donde ellos sean protagonistas”, afirmó la ministra. Señaló que las nuevas generaciones muestran una mayor apertura a explorar distintas posibilidades laborales, aprender nuevas herramientas y desarrollar iniciativas propias.

La ministra destacó los programas de acompañamiento a atletas neuquinos, tanto para su desarrollo cotidiano como para su participación en competencias provinciales, nacionales e internacionales.