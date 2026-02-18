Cierre de Fate: «Nos dejan sin el sustento económico y sin los alimentos», el testimonio de los trabajadores despedidos

La empresa fabricante de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo de manera inmediata y despedirá a 920 empleados. El Gobierno nacional llamó a conciliación obligatoria. Un grupo cruzó el alambrado y subió la tensión.

Desde la entidad los empleados relataron que se enteraron a partir de un cartel que colocó la patronal. Nos dejan «sin el sustento económico y sin los alimentos», advirtieron.

«Ningún balance le dio negativo», dijo SUTNA sobre el cierre de Fate

EL secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (SUTNA), Alejandro Crespo, dijo que se harán «todas las acciones posibles para lograr que cada uno de los compañeros vuelva a sus puestos de trabajos y se reabra porque estan las condiciones para hacerlo».

«Es un holding que tiene la espalda para solucionar este problema. Ningún balance le dio negativo», aseguró ante los medios presentes.

«Queda claro que es un ejemplo que darle más herramientas para generar despidos a los empresarios lo que va a provocar es una grave situación de confrontación social», criticó en referencia a la reforma laboral.

El testimonio de los trabajadores despedidos de Fate

“Yo tengo equipo de gas en el auto, manejar para las aplicaciones va a ser mi salvavidas ahora, aunque sé que rinde cada vez menos porque hay cada vez más conductores”, dijo uno de los trabajadores despedidos, citado por Infobae.

Otro empleado de la fábrica contó que se enteraron del cierre “al inicio del turno de las seis de la mañana, a partir de un cartel y un comunicado que sacó la patronal”. Y agregó: «Están dejando a más de seiscientas, setecientas familias en la calle, sin el sustento económico y sin los alimentos”, expresó al medio de Buenos Aires.

“Voy a tener que andar 12 horas en vez de 8 y por ahí por menos plata, y eso que nuestro sueldo ya estaba congelado. Pero hay que parar la olla en casa”, comentó Alexis, comentando que ahora deberá trabajar en algún delivery o en alguna otra salida.

El comunicado de Fate por el cierre de la fábrica

Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.

Con Noticias Argentinas e Infobae