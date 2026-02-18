Cierre de la fábrica de neumáticos Fate: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y busca frenar los 920 despidos por 15 días

En una intervención de urgencia para contener la crisis en la industria del neumático, la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de la empresa Fate. La medida dispone la suspensión de los despidos por un plazo de 15 días, buscando desactivar la escalada de tensión en la planta de Virreyes tras el anuncio del cierre definitivo de la firma.

La decisión oficial llega luego de una jornada marcada por incidentes y una fuerte presencia policial. La empresa, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, había oficializado su intención de liquidar la compañía tras ocho décadas de trayectoria, poniendo en riesgo el sustento de 920 operarios.

Tensión en la planta y mediación oficial

El clima en la fábrica alcanzó su punto más crítico este miércoles cuando un grupo de trabajadores, encabezados por el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, superó el alambrado perimetral para unirse a la protesta interna. Ante la posibilidad de una toma total del predio, el Gobierno nacional forzó esta instancia de diálogo.

Con la conciliación obligatoria vigente, las partes quedan sujetas a las siguientes condiciones:

Freno a los despidos: Fate debe retrotraer las desvinculaciones y no puede avanzar en el desmantelamiento de la planta durante las próximas dos semanas.

Cese de medidas de fuerza: El gremio debe levantar las acciones que afecten la normalidad del establecimiento, aunque los trabajadores permanecen en estado de alerta y asamblea.

Los motivos de la crisis que llevó al cierre de la fábrica de neumáticos Fate

Pese a la tregua administrativa, la postura del Directorio de Fate se mantiene firme: sostienen que el modelo productivo local es inviable frente a la competencia de neumáticos importados, principalmente de origen chino. Según la empresa, los costos operativos y el cambio en las condiciones del mercado precipitaron la decisión de la liquidación voluntaria.

Por su parte, el SUTNA calificó la maniobra de la patronal como «totalmente ilegal» y exigió que la audiencia de conciliación sirva para garantizar la continuidad de todos los puestos de trabajo. El Gobierno busca ahora, en una mesa de negociación, evitar que el cierre de la mayor fabricante nacional de neumáticos se transforme en un conflicto social mayor en el norte del conurbano bonaerense.