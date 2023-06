El Frente Renovador de Neuquén viajó para acompañar a Massa: «El pedido de unidad fue claro»

Una comitiva de unas 50 personas del Frente Renovador (FR) de distintos puntos de Neuquén viajó al congreso partidario que se realizó en Tortuguitas, Buenos Aires y que fue cerrado con el discurso del máximo referente del espacio, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

En Neuquén, la voz de referencia es Carlos “Chino” Sánchez, quien encabezó el grupo de locales. En diálogo con DIARIO RÍO NEGRO contó que el encuentro sirvió para repasar el trabajo realizado por el espacio a nivel federal, pero además para «escuchar claramente cómo vamos a trabajar por la unidad».

«Sergio (Massa) fue claro, vamos a ir por la unidad del Frente de Todos, como lo hicimos siempre a través del dialogo, pero si eso no ocurre iremos a las PASO», confesó Sánchez.

También reafirmó que el único candidato a presidente del Frente Renovador es Sergio Massa quien además «es el articulador para que el Gobierno pueda llevar el proceso de consenso interno». «Si no hay unidad, habrá PASO y vamos a participar», remarcó en la misma sintonía que Massa.

Durante su discurso, Massa se dirigió directamente a Juntos por el Cambio como «Juntos por el Cargo» y disparó: «Está dando un espectáculo dantesco, viendo a ver quién se pelea con quién. Una oposición, a la que nosotros debemos mostrarle a nuestra sociedad que somos distintos, le debiéramos contestar con unidad y con un rumbo claro”.

Respecto al espacio que lidera Javier Milei, también expresó que «levanta la bandera de la libertad, como si en la Argentina cada uno no pudiera decir lo que piensa, andar por las calles. Yo quiero decirles que detrás de esa bandera de la dolarización lo que está, es ajuste con represión. Ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada a mí, vienen por el ajuste y la represión. Le doy la derecha, tiene razón Carrió”.

Sobre el congreso, Sánchez dijo que «se quedaron afuera cerca de 8 mil personas, en un estadio con capacidad de 12 mil, fue un verdadero acto que muestra la fuerza del Frente Renovador».