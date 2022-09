El futuro político de Gennuso: “nada de cargos legislativos”

El intendente Gustavo Gennuso evalúa los escenarios de la política local y provincial antes de definir sus futuros pasos en materia política y se cuida de adelantar su juego, aunque ya definió que no está dispuesto a postularse a cargos legislativos.

Gennuso termimará el año próximo su segundo período al frente del municipio barilochense y no puede reelegir. Hace algunos meses inició un plan de presentaciones turísticas de la ciudad en el Alto Valle y otras localidades rionegrinas, que funciona al mismo tiempo como una campaña de conocimiento e instalación.

Todo indica que Gennuso no baraja el retiro como una opción y casi por sentido común, si continúa en política, lo esperable es que recale en algún cargo provincial, en una candidatura a legislador o eventualmente para diputado.

Consultado hoy por este medio, dijo que en cualquier caso se ajustará a “lo que defina el partido” que encabeza el senador Alberto Weretilneck, Juntos Somos Río Negro. Aunque aclaró en seguida que esa disponibilidad tiene alguna condición. “Estoy dispuesto a trabajar donde me necesiten y donde sea útil, pero no me veo como legislador”, afirmó.

En ese caso las variantes a mano se reducen y, por deducción, solo “se ve” en la fórmula para la gobernación -como segundo de Weretilneck, si el proyecto de su regreso se confirma-, o como futuro miembro del gabinete provincial, en caso de que JSRN gane las elecciones.