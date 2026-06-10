La estrategia de Adorni agregó tensión a una declaración jurada clave para despejar sospechas sobre su patrimonio

Mientras se espera para las próximas horas la presentación de su declaración jurada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, se inscribieron en el Régimen Simplificado de Ganancias (RGS), mecanismo por el cual se obturan investigaciones tributarias.

En la noche de este miércoles, se especulaba con que la presentación de la esperada declaración de Adorni se subiría en forma “inminente” a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Oficina Anticorrupción.

Incluso trascendió que la documentación que presentará incluye la tenencia de una cuenta en criptomonedas que le permitiría “cerrar las cuentas”.

El RGS es uno de los instrumentos tributarios que creó la Ley de Inocencia Fiscal, la cual le impide al fisco investigar irregularidades tributarias de períodos no prescriptos. El período inicial es el 1° de enero de 2025.

Este régimen también habilita la utilización de fondos no blanqueados, por ejemplo, para la compra de bienes.

Estas presentaciones le permiten a Adorni quedar a resguardo de posibles delitos tributarios, pero no lo excluyen del cumplimiento de las normas que alcanzan a los funcionarios públicos ante la Oficina Anticorrupción y la Ley de Etica Pública, donde el patrimonio, los movimientos y las ganancias deben estar debidamente justificados.

Tampoco frena el avance de las causas en las que se investiga un presunto enriquecimiento ilícito o dádivas.

Detalles de la operación

La inscripción de Adorni en el RGS tiene fecha de este miércoles, mientras que el trámite de su esposa fue realizado la semana pasada. Esto despertó dudas y disparó críticas ante la sospecha de una maniobra para encubrir la tenencia de bienes.

Frente al revuelo público que se provocó, el jefe de Gabinete emitió una desprolija declaración para aclarar la situación, haciendo circular por allegados un texto de su autoría.

«Ante la desinformación difundida recientemente en los medios de comunicación, es necesario aclarar que Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias son dos herramientas diferentes», sostuvo el funcionario.

En ese mensaje, Adorni buscó diferenciar dos instrumentos que suelen aparecer asociados dentro del mismo debate público. Por un lado, la denominada Inocencia Fiscal, una iniciativa legislativa impulsada por el Poder Ejecutivo. Por otro, el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, una herramienta administrativa ya disponible para determinados contribuyentes.

Según explicó el vocero, la Inocencia Fiscal «es el nuevo esquema impulsado por el Gobierno para reformar el régimen penal tributario y elevar los montos de la Ley de Procedimiento Fiscal». Agregó que el objetivo es que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero concentre sus recursos «en perseguir a los grandes evasores, protegiendo al común de los argentinos».

El proyecto también contempla una actualización de los montos de las multas previstas para distintas infracciones tributarias, que según el Gobierno habían quedado desactualizadas por el paso del tiempo y la inflación.

Respecto del régimen simplificado, Adorni explicó que se trata de una herramienta destinada a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales anuales.

«ARCA confecciona una pre declaración jurada y el contribuyente solo debe prestar su conformidad», señaló. También indicó que el procedimiento permite realizar una presentación más rápida y cerrar el ejercicio fiscal una vez abonado el saldo determinado por el organismo.

Adorni omitió precisar los beneficios de entrar a este régimen y quedar a salvo de investigaciones tributarias.

“No vamos a blanquear”

En su declaración, Adorni también negó que la adhesión al RGS tuviera como intención blanquear bienes.

«En nuestro caso, Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo. Solo nos adherimos al Régimen Simplificado de Ganancias», afirmó.

En términos técnicos, el régimen al que adhirió no implica la obligación de exteriorizar bienes no declarados ni regularizar activos mantenidos fuera del sistema, mecanismos que suelen caracterizar a los blanqueos de capitales. Cabe aclarar que, para poder “blanquear” bienes o dinero, la condición previa es la adhesión al RGS.

Desde el punto de vista jurídico, el régimen simplificado y el proyecto de Inocencia Fiscal comparten una misma orientación general vinculada a reducir cargas burocráticas y otorgar mayor previsibilidad a los contribuyentes. Sin embargo, se trata de instrumentos distintos, con alcances diferentes y objetivos específicos.

El escándalo sobre el jefe de Gabinete se desató a principios de abril, cuando se conoció que invitó a su esposa a ser parte de la comitiva presidencial que viajó a Estados Unidos para la realización del Argentina Week.

A partir de ese hecho, se descubrieron una serie de viajes de la familia a Adorni –incluyendo un vuelo privado a Punta del Este- y una serie de inconsistencias patrimoniales entre sus ingresos y los gastos. La compra y venta de departamentos, una casa en un country y sus refacciones pasaron a ser el foco de atención.

Las irregularidades también provocaron una grieta política en la cúpula libertaria, cuando la senadora Patricia Bullrich le reclamó públicamente que adelante la presentación de su declaración jurada de bienes.

En ese momento, el presidente, Javier Milei, cruzó a Bullrich y salió en defensa de Adorni. Al mismo tiempo, dijo que el funcionario presentaría la documentación en forma “inminente”. Pero, finalmente, el trámite se cumplimentó 30 días más tarde y en medio de una serie de maniobras informativas que poco contribuyeron a la transparencia de una presentación de este interés.

A partir de ahora se abre una nueva etapa que será el estudio de la declaración de Adorni por parte de la Oficina Anticorrupción para determinar su consistencia.

El documento también será evaluado por la Justicia y el fiscal de la causa que se lleva adelante por enriquecimiento ilícito, Gerardo Pollicita, deberá definir si lo presentado es suficiente para cerrar la causa o le pide al funcionario y a su esposa más elementos probatorios de cómo construyeron su patrimonio.