A un año de la condena a Cristina Fernández de Kirchner: cómo impactó en su liderazgo y en la interna del PJ

Cristina Kirchner saludando desde su balcón a los militantes en la convocatoria del 26 de octubre de 2025. (Gentileza).

El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, estableciendo una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La decisión marcó uno de los hechos políticos y judiciales más relevantes de los últimos años y modificó de manera profunda el escenario interno del peronismo.

A doce meses del fallo de la Corte Suprema, su figura sigue siendo un factor central en la reorganización de la oposición.

La ex mandataria continúa cumpliendo prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, desde donde mantiene actividad política y conserva un rol determinante en la discusión sobre el futuro del Partido Justicialista (PJ). La condena le impidió volver a competir electoralmente, pero no eliminó su capacidad de influencia dentro de la principal fuerza opositora.

A un año de la condena a Cristina Kirchner: cómo impactó en la interna del PJ

Este año, el kirchnerismo impulsó distintas iniciativas para mantener vigente la figura de la ex presidenta. Actos, movilizaciones y campañas bajo la consigna “Cristina Libre” buscaron denunciar una supuesta persecución judicial y sostener la centralidad política de la dirigente en medio del proceso de reorganización del peronismo.

Sin embargo, la situación también profundizó los debates internos en el PJ. La imposibilidad de Cristina Kirchner de competir abrió una discusión sobre la renovación de liderazgos y el surgimiento de nuevas referencias políticas, con el gobernador bonaerense Axel Kicillof como una de las esperanzas para encabezar una eventual reconstrucción del espacio.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111.

Las diferencias entre sectores kirchneristas y dirigentes que impulsan una etapa de renovación quedaron expuestas durante el último año. Mientras algunos espacios reclaman que la libertad de la ex presidenta sea una bandera central del peronismo, otros consideran que el partido debe ampliar su agenda y enfocarse en la construcción de una alternativa electoral para 2027.

En paralelo, el frente judicial continuó generando novedades. La Justicia avanzó con distintas medidas vinculadas al decomiso de bienes derivados de la condena, mientras la defensa de la ex presidenta mantuvo recursos y planteos en distintas instancias para cuestionar el proceso judicial.

A un año de la condena a Cristina Kirchner: el impacto en su imagen política

En el entorno de la ex mandataria sostienen que la condena no redujo significativamente su caudal político y que continúa siendo una de las dirigentes con mayor nivel de conocimiento e intención de voto dentro del universo opositor. Desde ese sector aseguran que su liderazgo sigue siendo un elemento clave para cualquier estrategia electoral futura.

Para sus seguidores, la condena representa un caso de persecución política, mientras que sus detractores consideran que el fallo constituyó una señal institucional contra la corrupción. Esa polarización continúa condicionando tanto al oficialismo como a la oposición.

A más de un año, el peronismo todavía no logró resolver la disputa sobre su conducción. Aunque la ex presidenta permanece fuera de la competencia electoral, su peso político continúa siendo determinante en las decisiones estratégicas del espacio y en la definición de los liderazgos que buscarán enfrentar al gobierno de Javier Milei en los próximos años.

Con información de Infobae