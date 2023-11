El gobernador de Chubut alertó que no podrá pagar aguinaldos por la baja de la coparticipación

El gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, lanzó una fuerte advertencia a tan solo días de asumir su cargo: no podrá pagar los aguinaldos del sector público por la rebaja en el Impuesto a las Ganancias, cuyos recursos son coparticipables. El dirigente le reclamó a Alberto Fernández que determine compensaciones a las provincias antes de dejar el poder.

Torres alertó que “en estas condiciones” no podrá pagar aguinaldos: “No es solamente Chubut, son muchas provincias las que están en esta situación, producto de una irresponsabilidad de haber dicho que se iba a compensar participando en algunos impuestos, como siempre atando con alambre o parchando la coyuntura”. La rebaja de Ganancias fue respaldada por el presidente electo, Javier Milei, que anticipó que la mantendrá en su gobierno.

El gobernador electo de Chubut criticó al ministro de Economía, Sergio Massa, por la incidencia de la rebaja en Ganancias: “De hecho es una baja de impuestos, la discusión está en dónde sale la plata. Lo que hizo Massa fue una medida proselitista, de campaña, de manera inconsulta con los estados provinciales y con la plata de las provincias. A Chubut le cuestan aproximadamente dos masas salariales, lo cual en este contexto la verdad que es imposible afrontar siquiera el aguinaldo ahora en el mes de diciembre”.

Torres aseveró que el Presidente debería compensar a las provincias por el impacto en la distribución de fondos: “Este Gobierno centralizó las arcas como hacía muchísimos años no se había hecho y generó una matriz fiscal que es regresiva, que es distorsiva, que atenta contra las economías regionales. Por lo menos como parte prioritaria de esta agenda debería resolverse este tema desde el Tesoro Nacional. No me parece a mí que haya que ver alguna ingeniería fiscal coparticipando impuestos. Nosotros creemos que tiene que salir el Tesoro directamente y compensarse como corresponde para no comprometer la coparticipación”, en declaraciones a radio Rivadavia.

Gobernadores patagónicos pidieron una compensación de Nación por la reducción de la coparticipación

El martes pasado los mandatarios de la Región Patagónica, entre ellos Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa -por Río Negro y Neuquén respectivamente-, pidieron al gobierno nacional «un mecanismo de compensación» por la disminución de los montos de la coparticipación.

Indicaron también que sea de «inmediata implementación» porque es «vital para salvaguardar las finanzas provinciales».

En la misiva plantean «la preocupante situación fiscal generada por la reducción de coparticipación» que atribuyen a «los cambios introducidos en el Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría» y al impacto generado por el «programa compre sin IVA». Por eso piden «un mecanismo de compensación de la disminución sufrida por la masa coparticipable» ya que esa situación «tiene la capacidad de generar una emergencia fiscal para las finanzas de nuestra provincias».

También solicitan que «en forma urgente se incorpore en la masa coparticipable el 100% del Impuesto a los débitos y créditos de cuentas bancarias» y que ese importe se incluya en el presupuesto 2024. Aunque los mandatarios creen conveniente que hasta la sanción del presupuesto la medida se establezca mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) «ya que su inmediata implementación es vital para salvaguardar las finanzas provinciales».

Otro pedido está relacionado con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, establecido por el decreto 286/95, para que «se prorrogue su plazo de duración hasta el 27 de febrero de 2050» como una «política económica vital y urgente» para «la estabilidad financiera de las arcas de nuestras provincias».