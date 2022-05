El gobernador de Mendoza lamentó el rechazo a la represa Portezuelo: «fue una cachetada para los mendocinos»

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, se refirió a la decisión del presidente Alberto Fernández sobre la represa Portezuelo del Viento, proyectada en Malargüe, al sur de la provincia. «Le pedimos al señor presidente», dijo, «que nos de la posibilidad de pensar la provincia de los próximos cuarenta y cincuenta años».

El martes pasado, el presidente viajó a La Pampa donde se refirió a la problemática hídrica y al proyecto «Portezuelo del Viento» que se pretende realizar sobre el Río Colorado y que cuenta con la objeción de otras cuatros provincias, entre ellas, La Pampa. Allí, Fernández anticipó que accederá a la realización de un estudio de impacto ambiental para definir sobre el tema, aunque aún no firmó el laudo escrito.

Frente a eso, Suárez apuntó a priorizar «generar más agua, más energía y más empleo como horizonte en el que trabajar», dijo. A su entender, «un nuevo estudio de impacto ambiental significa que dentro de dos años volvamos a la misma situación de hoy«.

El mandatario se expresó durante la «Fiesta Nacional de la Ganadería de las Zonas Áridas» que se desarrolla en la zona sur de General Alvear. Luego amplió sus dichos en su cuenta de Twitter:

«Quiero aprovechar este espacio, para expresar que el anuncio del señor Presidente con respecto a Portezuelo del Viento, fue una cachetada para los mendocinos. Los mendocinos no nos merecíamos una actitud negativa hacia Mendoza como la del Presidente, que preanunció su postura en contra de la obra de Portezuelo del Viento, en un discurso político en La Pampa. El pedido de nuevos estudios ambientales es lo mismo que decirnos que no.

«Un nuevo estudio de impacto ambiental significa inmovilizar los fondos, que dentro de dos años cuando se termine, volveremos a la misma discusión de hoy, porque volveremos a un nuevo laudo y retrocederemos al mismo punto».

«Tuvimos un gran acierto en no adjudicar la obra, hubiese sido una irresponsabilidad porque el dinero no es nuestro. Hoy, los que me decían que tenía que adjudicar, serían los que me estarían pidiendo el juicio político. No renunciamos a Portezuelo ni renunciamos al trasvase del Río Grande».

Nuevo acueducto

Como contrapartida, llamó a invertir en infraestructuras para ampliar el recurso del agua y la energía, y anunció la construcción de un nuevo acueducto ganadero que mejorará las condiciones de casi 435.000 hectáreas. Se trata de la obra Monte Coman-La Horqueta, que esperan que triplique la producción en la zona.

«Tenemos que trabajar en nuestras infraestructuras de agua más energía para que nuestros pesos se conviertan en dólares y triplicar la exportación de los mendocinos, en un plan que tenemos que ejecutar entre todos», recalcó.

Foto: Rodolfo Suárez en Twitter.

Agencia Télam.