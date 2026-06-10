El Gobierno busca frenar un proyecto petrolero británico en las Islas Malvinas: denuncian como ilegítimo a Sea Lion

El Gobierno nacional reiteró este miércoles su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y endureció su posición frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion. La Cancillería sostuvo que la iniciativa impulsada por empresas británicas carece de autorización argentina y es contraria al derecho internacional.

La postura fue difundida mediante un comunicado oficial de la Cancillería, en el marco del 197° aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas. El texto también recordó los 50 años de la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU.

El reclamo argentino por la explotación petrolera en Malvinas

En el documento, el Gobierno afirmó que “toda actividad unilateral de exploración o explotación de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria al derecho internacional”.

La declaración apuntó directamente contra las compañías británica Rockhopper Exploration PLC e israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited, que avanzan con el desarrollo del yacimiento Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

El proyecto prevé una inversión inicial de aproximadamente 2.100 millones de dólares durante su primera etapa. Según las empresas, las perforaciones comenzarían a principios de 2027 y la producción se iniciaría en 2028.

“La Argentina actuará con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretendan avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos”, señalaron.

El proyecto Sea Lion y la disputa diplomática por Malvinas

El vicecanciller Pablo Quirno reforzó esa posición a través de su cuenta de X. Allí aseguró que la Argentina continuará utilizando “todas las herramientas pacíficas a su alcance” para impulsar una reanudación de las negociaciones con el Reino Unido.

La declaración se conoció semanas después de la filtración de un correo interno del Pentágono, revelado por Reuters, que sugería revisar el respaldo diplomático de Estados Unidos a determinadas posesiones europeas de ultramar, entre ellas las Islas Malvinas.

La respuesta británica fue inmediata. Un portavoz de Downing Street sostuvo que “la soberanía de las Islas Malvinas pertenece al Reino Unido” y defendió el derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago.

Posteriormente, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio relativizó el alcance del documento filtrado. Afirmó que se trató de “solo un correo con algunas ideas” y aclaró que Washington mantiene una posición neutral respecto de las reclamaciones de soberanía.

Con información de Infobae