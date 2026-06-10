Mauricio Macri habló sobre el futuro de Vaca Muerta y lanzó una fuerte advertencia por los recursos

El expresidente Mauricio Macri habló este martes por la noche ante empresarios en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), realizada en La Rural de Buenos Aires, y sostuvo que el desarrollo de Vaca Muerta requerirá una planificación mucho más profunda que la aplicada hasta ahora.

El líder del PRO aseguró que el desarrollo de la región exige recuperar ámbitos de coordinación entre el sector público y privado. Señaló que sin «mesas de productividad», el crecimiento de la industria puede acarrear problemas, como por ejemplo, en Rincón de los Sauces.

Mauricio Macri pidió planificación para el crecimiento de Vaca Muerta

Macri afirmó que uno de los desafíos más urgentes es planificar el crecimiento de Rincón de los Sauces, una localidad que, según planteó, podría pasar de «40 mil a 200 mil habitantes en los próximos diez años» por el impulso de la actividad hidrocarburífera.

El expresidente consideró necesario definir con anticipación cuestiones urbanísticas, de servicios e infraestructura para evitar problemas futuros. También remarcó la importancia de organizar cómo ingresará y saldrá la producción y cómo se absorberá el crecimiento poblacional.

Macri planteó que el país necesita recuperar capacidad de planificación para aprovechar el potencial de Vaca Muerta.

Planteó la idea de que: «El Estado ayude a crear un ámbito donde se planifique urbanamente el desarrollo de Rincón de los Sauces». Y agregó: «Que alguien planifique, que no se haga una ciudad que después no se pueda circular o cómo entra y sale toda la producción. Falta un espacio de debate, que creo está visto, no va a existir».

En ese sentido, afirmó que la Argentina perdió capacidad de planificación dentro del Estado y convocó al sector de la construcción a impulsar esos debates y acercar propuestas a los distintos gobiernos. «Son cosas que suenan difíciles, pero que hay que empezar y tenerse fe de que se puede hacer«.

También, Macri vinculó el crecimiento de Vaca Muerta con la necesidad de mejorar la integración regional con Chile y señaló que la salida al océano Pacífico es vital para fortalecer el vínculo comercial con Asia y especialmente con China.

Mauricio Macri sobre las regalías en Vaca Muerta

Minutos antes, Macri habló sobre los ingresos que reciben las provincias por la explotación de Vaca Muerta, la minería y el litio. “En cada provincia donde la minería va a estar llegando, va a haber miles de millones de dólares por año en regalías. Y si esas regalías van a la camioneta del intendente, a la camioneta del gobernador, no vamos a tener un mejor futuro”, afirmó

El exmandatario además sostuvo que: “La historia nos dice que donde hubo esos recursos, Loma de la Lata, minería en Catamarca y en otros lugares, la plata desapareció”.

Macri advirtió sobre la «mala calidad» del equilibrio fiscal del Gobierno

Por otro lado, Macri valoró el equilibrio fiscal alcanzado por el gobierno de Javier Milei, aunque dijo que resulta insuficiente para sostener el crecimiento económico de largo plazo.

“Este gobierno ha hecho algo muy importante y en muy poco tiempo, que es lograr un equilibrio fiscal”, señaló. Sin embargo, agregó que “el equilibrio fiscal es de mala calidad, porque un país que no puede ni siquiera reinvertir para cuidar la infraestructura que tiene se está descapitalizando”.

Además, reclamó avanzar hacia una “reforma de segundo orden” y sostuvo que- entre otros puntos- la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta para realizar una reingeniería profunda del Estado y reducir gastos.