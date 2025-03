El gobierno de Javier Milei también desclasificará documentos sobre nazis refugiados en Argentina

El gobierno de Javier Milei también desclasificará documentos que contengan información oficial sobre nazis que se refugiaron en Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial.

Así lo anunció el jefe de Gabinete Guillermo Francos este lunes, poco después de que la Casa Rosada oficializara una medida similar, pero sobre la documentación referida al accionar de las Fuerzas Armadas en la última dictadura militar, en el contexto de una nueva conmemoración del 24 de marzo.

Entrevistado por Alfredo Leuco en el canal DNEWS, indicó que la información que se dará a conocer estará vinculada con «nazis que vinieron a guarecerse en la Argentina y que durante muchos años fueron protegidos«.

La decisión, según dijo la agencia Noticias Argentinas, se tomó después de una reunión entre Javier Milei y el senador estadounidense Steve Daines, que viene impulsando desde hace años que esa información sea conocida públicamente.

El mismo medio aseguró que los papeles que se darían a conocer incluirían operaciones bancarias y financieras, así como también archivos conservados en el ministerio de Defensa.

«El presidente Milei dio la instrucción de liberar toda la documentación que exista en cualquier organismo del Estado, porque no hay motivo para seguir resguardando esa información”, agregó Francos.

Qué implica la desclasificación de la información sobre la Dictadura

Más temprano este 24 de marzo, Día de la Memoria, el Gobierno Nacional anunció la desclasificación de toda la información sobre el accionar de la última dictadura militar perpetrada por Rafael Videla.

«El Presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las fuerzas armadas durante el período de 1976 y 1983. Así como toda otra documentación producida en otro período, pero relacionada con el accionar de las fuerzas», sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Esto implica el traspaso absolutamente de estos archivos en manos de la SIDE a la orbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos”, completó.

Y dijo: “Durante décadas los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta”.

“Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En mucho países del mundo se ha avanzado en procesos de desclasificación”, narró el vocero, y agregó: “La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia no en los de inteligencia”.