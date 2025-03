En Buenos Aires recorrieron las calles. Miles de personas se congregaron en el centro de la ciudad. Las consignas escritas en los carteles hechos a mano se repitieron: “Prohibido olvidar”, “Fueron 30 mil” o “Basta de negacionismo”. Tras 19 años la casi mayoría de las organizaciones de derechos humanos, marcharon y dieron un discurso de manera unificada.

Desde el escenario principal en la Plaza de Mayo Estela de Carlotto, presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, cerca de las 16:30 dijo: “La apropiación es una desaparición forzada, y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo. Y no sólo la siguen sufriendo los nietos y nietas que todavía no han sido restituidos, también sus hijos e hijas, perpetuando la falsa genealogía impuesta por el terrorismo de Estado”.

En la región las actividades comenzaron temprano. En Bariloche por la mañana, hubo pintada de pañuelos blancos y por la tarde la marcha, de unas diez cuadras, que terminó frente al Centro Cívico. El pedido central fue: “Memoria, Verdad y Justicia”.

Rubén Marigo abogado miembro de APDH Bariloche contó: “Fue una marcha unificada que demuestra la necesidad de combatir a este gobierno negacionista y defensor de los genocidas. Fue la mejor forma de recordar a los 30 mil desaparecidos y a la lucha de las Abuelas y las Madres, con una marcha pacifica y reivindicando la lucha por una sociedad mejor”. Además, analizó la coyuntura y puso en valor marcha: “En un momento en que estamos enfrentando a una política de entrega similar a la dictadura, frente a una casi tibia oposición política, el pueblo en la calle va a ser la respuesta adecuada”.

En Bariloche se marchó de manera pacifica. «Reivindicando la lucha por una sociedad mejor”, aseguraron desde la APDH. Foto: Marcelo Martínez

En Roca también hubo actividades con mucha convocatoria. Este año las consignas que impregnaron las más de cinco cuadras fueron: “Marcha antifascista”; “Fue un genocidio, son 30.400” y “Fuera Milei”.

Además, tuvo particularidades, así lo expresó Ana Calafat, integrante del Observatorio de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro: “Lo llamativo de este año fue que a las actividades previas a la marcha se sumaron muchos artistas y músicos que otros años no lo habían hecho. Y también fueron la marcha muchas personas de manera independiente, es decir sin partidos políticos. También, y como sucedió el año pasado en Roca, tuvimos una marcha unificada de las distintas organizaciones de derechos humanos, que implica cierto grado de pluralidad. Una actitud muy importante que este año se replicó en el resto del país”.

“Marcha antifascista”; “Fue un genocidio, son 30.400” y “Fuera Milei” las consignas en la marcha de Roca. Foto: Alejandro Carnevale.

En Viedma la convocatoria también fue masiva. Más de tres cuadras se llenaron con consignas por el Día de la Memoria. Durante la convocatoria, se pidió además por Pablo Grillo, el fotógrafo gravemente herido en la marcha de jubilados del miércoles 12 de marzo, luego de un fuerte operativo represivo de las fuerzas de seguridad.

Y en Neuquén se vivió la marcha más convocante de la región. En unas 15 cuadras se reunieron vecinos locales y de ciudades cercanas: de Centenario, de Plottier, de Cipolletti. Una multitud, desde las 19:30, caminó por el centro de la ciudad. Muchos montaron carteles, que al igual que los de Buenos Aires y de distintos puntos de la Patagonia, insistieron en rechazar los discursos negacionistas del gobierno nacional y exigieron justicia por las 30 mil personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura.

Para Walter Pérez, presidente de la APDH (Asamblea por los Derechos Humanos) de Neuquén, el video que difundió el gobierno nacional (ver aparte) ratificó la postura que ya había asumido durante la campaña electoral. Pero este año con una particularidad: “Además del negacionismo han vulnerado derechos fundamentales de la población, sociales y políticos”. Para él ésta coyuntura generó un cambio en quienes decidieron marchar ayer: “Yo creo que un elemento que generó mucha participación popular en este tipo de marchas tiene que ver con que la represión, la persecución política y la descalificación a aquellos que no piensan como el gobierno no genera miedo en la gente, sino, al contrario, hace que la gente salga a la calle y marche”.

Si bien para Walter Pérez no se puede hacer una analogía con la última dictadura, si observó que hay actitudes del gobierno nacional que se emparentan con la dictadura: “Hay comportamientos represivos que responden a esa lógica. Por eso, es preocupante lo que este gobierno quiere imponer”, explicó y enlistó: “por ejemplo los discursos de odio, la descalificación política, la idea de que quien no gobierna es el enemigo o que hay sectores que quieren desestabilizar al gobierno. La marcha también es para rechazar este tipo de medidas que pensábamos que ya en democracia no había”.

En Neuquén la marcha fue de 15 cuadras. Foto: Cecilia Maletti.

En el acto de cierre hablaron los distintos organismos de derechos humanos de la región. Los discursos giraron en torno – como en otras ciudades – en el rechazo a las políticas represivas y negacionistas del gobierno de Milei.

Lolín, Dolores Noemí López Candal de Rigoni, la última Madre de Plaza de Mayo de Neuquén estuvo presente en la marcha. Lo hizo sin Inés Rigo de Ragni, Madre de Plaza de Mayo de Neuquén, que murió el 1 de septiembre de 2024 a los 96 años.

Para cuidar su salud, a la hora de los discursos, pasaron un video de ella grabado. Allí en pocos minutos fue contundente: “Seguimos en la calle, reclamando por nuestros hijos e hijas, nietos y nietas”. También recordó a su compañera: “Nos duele la ausencia física de Inés, compañera, amiga, luchadora incansable”. Además, pidió seguir con los reclamos de Memoria, Verdad y Justicia. Y reivindicó que esa búsqueda esta asegurada en las nuevas generaciones. Finalmente terminó con un “Ni un paso atrás”.

El gobierno entre anuncios y estrategias ya vistas

Como sucedió el 24/3 del año pasado, como también pasó el 8 de marzo, el gobierno nacional, a pocas horas de celebrarse las marchas por el Día de la Memoria a lo largo del país, volvió a publicar un video en sus redes sociales.

El año pasado el spot lo tuvo de protagonista a Juan Bautista “Tata” Yofre, actual titular de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Este año al escritor de ultraderacha Agustín Laje. En ambos casos el contenido fue similar.

Para este 24 de marzo, a lo largo de casi 20 minutos el gobierno: niega el número del 30 mil personas desaparecidas por la última dictadura; denosta la lucha por Memoria Verdad y Justicia de los organismos de derechos humanos; insiste con la idea de “memoria completa”, repite el relato de genocidas; presenta lo ocurrido en Argentina durante los años 70 como una “guerra”, evita hablar del plan de exterminio planificado y ejecutado por militares, policías y civiles que quedó demostrado en las 323 sentencias de causas de lesa humanidad que tuvo el país.

Además del video, hubo anuncios. El encargado de hacerlo fue el vocero presidencial, Manuel Adorni que anunció la desclasificación de la información en manos de la SIDE sobre el accionar de la Dictadura. “Esto implica el traspaso absolutamente de estos archivos en manos de la SIDE a la órbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos”, dijo.

Además, anunció que el Gobierno “reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad”.

Al respecto empleados de la ex ESMA dieron su opinión: descreen del anuncio.Aseguran que lo que propone el Presidente “no es un debate novedoso” y lo calificaron como “pura demagogia”. También afirman que el trabajo propuesto por el gobierno no se podría realizar porque echaron al personal especializado del Archivo Nacional de la Memoria, que ahora lo dirige Natalia Oriolo, experta en criptomonedas.

También advirtieron que el gobierno ignora que el Poder Judicial ya trató ampliamente el atentado del ERP a la familia de Humberto Viola y resolvió en todas sus instancias en sentido contrario. “El Gobierno nacional no puede decidir si un crimen es de lesa humanidad o no. Eso está establecido por acuerdos internacionales y, además, fue rechazado por la Justicia argentina. No todo crimen es un crimen de Estado”, explicaron los trabajadores de la organización que funciona en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).