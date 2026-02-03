El gobierno de Milei envió solo $2 millones en aportes no automáticos a Neuquén en lo que va de 2026

En enero del 2026, las transferencias no automáticas del gobierno nacional a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires totalizaron 39.491 millones de pesos, un descenso en términos reales superior al 65% respecto de igual mes del año anterior.

Neuquén fue una de las 18 jurisdicciones que recibió dinero (hubo otras que quedaron en cero), pero el número fue el menor dentro del grupo: apenas 2 millones de pesos en el mes por programas de asistencia y vinculados a salud pública.

Según el informe de la consultora Politikon Chaco, en el mes de análisis hubo dos actividades que concentraron prácticamente la totalidad de los envíos. Las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales totalizaron 32.000 millones de pesos y explicaron así el 81% del total de los envíos no automáticos de enero 2026; y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) fueron por 7.000 millones, concentrando el 17,7% de los fondos distribuidos.

Entre cinco provincias concentraron el 98,8% del total de los fondos distribuidos en enero: Entre Ríos (12.000 millones de pesos), Córdoba (10.010 millones), La Pampa (10.004 millones), Chubut (7.000 millones) y Corrientes (3.000 millones).

Cuánto recibieron Neuquén y Río Negro

Río Negro se ubicó en el puesto 17° con 3 millones de pesos y Neuquén en el 18°, con 2 millones. Ambas recibieron fondos por la implementación de las Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) y el abordaje de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA). También del programa Asistencia a Provincias.

En el caso de Río Negro, recibió un millón extra correspondiente a Conducción y Docencia.

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán no recibieron envíos no automáticos en el primer mes del 2026.

Provincias sin nada y reparto de ATN

Respecto a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que también forman parte de este tipo de envíos «discrecionales», en enero se distribuyeron unos 7.000 millones a dos provincias: Chubut, que recibió 4.000 millones, y Corrientes que obtuvo 3.000 millones.

En este mismo mes, el fondo ATN totalizó 92.071 millones en su reserva, lo que significa que la ejecución del mismo llegó al 7,6%, inferior a enero 2025 cuando ya había alcanzado un 9,2%, según la consultora.