Pasqualini presentó el Boleto Estudiantil Neuquino 2026: dónde pedirlo y quiénes pueden obtenerlo

El trámite para solicitar el boleto debe realizarse a través de la plataforma «Muni Express«. Foto: Cecilia Maletti.

La municipalidad de Neuquén presentó este lunes el Boleto Estudiantil Neuquino por séptimo año consecutivo y explicó la nueva modalidad del beneficio. Anunció también cuándo será la entrega del kit escolar.

El municipio otorgará una tarjeta de transporte gratuita, exclusiva para los estudiantes de todos los niveles que residen en la capital. Las inscripciones, que comenzaron el 2 de febrero, serán para los alumnos de primario y secundario, mientras que el beneficio para los universitarios empezará en marzo.

«Es la política pública más importante que tiene la municipalidad de Neuquén», afirmó María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete. Explicó también que el boleto implica una inversión de casi $2.400.000 por alumno y que abarca a 50.000 estudiantes.

La secretaria sostuvo que el municipio puede llevar adelante esta iniciativa «porque tiene sus cuentas ordenadas, porque tiene superávit», y que este superávit «también piensa en las generaciones futuras, también piensa en quiénes están formando».

Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional dijo que «a partir de hoy pueden entrar a la página de Muni Express para poder precargarse y para el día 18 poder retirar esta tarjeta«.

Por su parte, el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, contó cuáles son los cuatro puntos de retiro específicos: el Salón de Actividad Física (SAF) Confluencia, la Municipalidad en el centro, la Terminal de Ómnibus de Neuquén y la Municipalidad del Oeste.

Boleto Estudiantil Gratuito 2026: ¿Cómo puedo solicitarlo?

El nuevo sistema reemplazará a la SUBE escolar y se diferencia del boleto provincial BENG.

Desde el Ejecutivo explicaron que tanto el trámite para solicitar el boleto por primera vez como su renovación deberán realizarse a través de la plataforma municipal «Muni Express«.

Allí estará el botón «Boleto Estudiantil Neuquino» y dentro de él se encontrarán las opciones para iniciar trámite y para renovar el beneficio. Quienes desean ser beneficiarios deben completar un formulario, en el caso de los menores de edad, esto lo realizan los mayores a cargo.

Los estudiantes ya precargados en el sistema que busquen renovar el beneficio deberán escribir su Documento Nacional de Identidad (DNI) y nombre completo. Una vez que se encuentren en la plataforma podrán solicitar la tarjeta.

«A partir de la precarga, va a devolver un mail donde claramente indica donde quieren retirar esta tarjeta física a partir del 18 de febrero» indicó Espinosa y aseguró que la municipalidad entregará a cada estudiante el plástico de forma gratuita.

Tanto quienes se inscriben por primera vez como quienes ya contaban con el beneficio deberán presentar el calendario de vacunación completo. “Es un requisito importante para acceder al boleto”, remarcó Pasqualini.

El subsecretario también contó que los estudiantes universitarios y terciarios podrán anotarse al beneficio en marzo porque «en febrero hay inscripciones nada más, no hay logística de movilidad».

Kit Escolar Gratuito: cuándo y dónde se entregan

Pasqualini anunció que el 19 de febrero comenzará la entrega de los kits escolares, días antes del inicio del ciclo lectivo establecido para el 25 de febrero.

«Los vamos vamos a estar entregando en tres sedes: en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la Sala de Elaboración del barrio Melipal y también en el Centro Cultural Oeste» señaló la secretaria.

Además explicó que los kits están diferenciados para nivel inicial, primario y secundario, para la Escuela Provincial de Educación Agropecuaria (EPEA) y para alumnos de escuelas técnicas.

La secretaria aclaró que el kit para la EPEA es para alumnos que tienen domicilio en la ciudad de Neuquén y que estudian allí «porque es la única escuela agropecuaria en la zona».