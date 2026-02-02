La petrolera de Miguel Galuccio compró los activos de Equinor en Vaca Muerta y proyecta superar los 150.000 barriles

Vista Energy dio un nuevo golpe sobre la mesa en Vaca Muerta. La petrolera fundada por Miguel Galuccio anunció este lunes la adquisición de la operación de Equinor en la formación, una movida estratégica que le permitirá sumar reservas clave y proyectar una producción superior a los 150.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d) para el segundo trimestre de este año. De esta manera, la firma se posiciona como el principal productor independiente y también como el mayor exportador de petróleo de la Argentina.

El acuerdo implica un pago inicial neto de 712 millones de dólares. Según informó la empresa, la operación se cancelará mediante una combinación de 387 millones de dólares en efectivo y la entrega de 6,2 millones de acciones de la compañía. Además, se pactó un esquema de pagos contingentes a futuro, atados al precio internacional del crudo (Brent) y al rendimiento productivo de las áreas.

Vista compró los activos de Equinor en Vaca Muerta: cómo queda la participación por bloques

Vista adquirirá —sujeto al cierre de la transacción— el 30% de Bandurria Sur y el 50% de Bajo del Toro. A su vez, firmó la cesión a YPF, operador de ambas áreas, de una participación del 4,9% y del 15% de los activos, respectivamente.

Una vez completada la transacción, la distribución de los bloques quedará de la siguiente manera:

Bandurria Sur: YPF pasará a tener una participación del 44,9%, mientras que Shell Argentina conservará el 30% y Vista el 25,1% restante.



Bajo del Toro: YPF contará con una participación del 65% y Vista con el 35% restante.

Para blindar el acuerdo, un paso administrativo clave fue que YPF ya suscribió la renuncia a sus derechos de preferencia sobre Bandurria Sur y Bajo del Toro. No obstante, la operación en Bandurria Sur aún está sujeta a la decisión que tome Shell Argentina respecto a su propio derecho de preferencia.

El presidente y CEO, Miguel Galuccio, destacó el nuevo acuerdo que posiociona a la firma como la principal independiente de Vaca Muerta.

Vista espera concretar el cierre de la operación durante el segundo trimestre de 2026. Miguel Galuccio, presidente y CEO de Vista, señaló que «esta adquisición nos permite incorporar dos activos de primer nivel en Vaca Muerta, fortaleciendo aún más nuestra posición en la cuenca».

Galuccio destacó el trabajo conjunto que se viene realizando con la petrolera estatal: «Estamos profundizando una experiencia de trabajo muy positiva, iniciada con la adquisición del 50% de La Amarga Chica, donde ya alcanzamos importantes sinergias operativas».

La compañía ya acumula inversiones por más de US$6.500 millones en Vaca Muerta y busca consolidar su estrategia de crecimiento rentable.

Producción, reservas y financiamiento

Una vez completados los procesos legales en marcha, Vista sumará aproximadamente 22.000 barriles equivalentes de petróleo por día. Además, agregará 54 millones de barriles equivalentes de reservas probadas e incorporaría 27.730 acres netos en el epicentro de Vaca Muerta.

Más allá de la producción actual, la apuesta es al potencial futuro de activos ubicados en la ventana de petróleo de la formación. Según los datos oficiales del tercer trimestre de 2025, Bandurria Sur produce un total de 81.285 boe/d y cuenta con un inventario remanente de 421 nuevas ubicaciones. Por su parte, Bajo del Toro (con 4.191 boe/d de producción total) ofrece un potencial de 396 nuevas locaciones

Se trata de activos que durante 2025 generaron un EBIDTA estimado en US$269 millones y que suman flujo de caja positivo desde 2026 en adelante.

En números US$387 millones en efectivo es lo que pagará la firma por las áreas, además de 6,2 millones de ADS.

El acuerdo de compra establece que la transacción se pagará mediante una combinación de efectivo y acciones: US$387 millones en efectivo y 6,2 millones de ADS, que representan acciones Serie A, de Vista. Además del pago inicial, el acuerdo contempla un pago adicional contingente, sujeto a la producción y al precio internacional del petróleo (si el Brent se encuentra por encima de los US$65/bbl y hasta un tope de US$80/bbl).

La operación será financiada mediante una combinación de fondos propios y financiamiento bancario. El crédito será otorgado por un consorcio de bancos internacionales, encabezado por Santander, Citi e Itaú, por un monto a determinar de hasta US$600 millones. Este financiamiento tendrá un plazo de cuatro años. Asimismo, respecto al pago contingente atado al precio del crudo, la compañía precisó que se abonará en cinco cuotas anuales.