El gobierno explicó la deuda de ISSN y dijo que el déficit a fin de año será de $42.000 millones

El administrador del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), Néstor Martin, se refirió hoy a la deuda por aportes y contribuciones patronales que tienen varios municipios y organismos de la administración pública provincial pero desmintiío que sea de 1.800 millones, como aseguraron ayer los sindicatos estatales. Aseguró que ronda los 400 o 500 millones y explicó que cada deudor tiene un plan de pago para ir «achicando» su pasivo, pero alertó que no es significativo ese monto en comparación con el déficit que se proyecta hacia fin de año.

«Estamos complicados. Lo cierto es que estamos llegando a una instancia que es un largo camino que se ha recorrido como consecuencia de una caja jubilatoria con un sistema de reparto cuya lógica es que los activos a través de sus aportes y contribuciones patronales sostienen los haberes de los jubilados actuales. Y esa relación se ha ido agravando a lo largo del tiempo. Cada vez hay menos activos para sostener los haberes jubilatorios y eso va generando un déficit que se va acrecentando de forma permanente», afirmó en declaraciones a LU5.

Detalló que hoy hay 2,8 trabajadores en actividad aportando por cada jubilado, cuando una relación de equilibrio sería de 3,36 activos sobre cada pasivo, y eso implicaría aumentar exponencialmente la planta de personal de la provincia.

«Ese es el elemento principal que hace al deterioro», aseguró Martin, quien evaluó que hoy es «insostenible».

Deuda de ISSN: quiénes y cuánto

Respecto de la deuda por aportes y contribuciones que denunciaron los consejeros gremiales del ISSN y sindicatos estatales, el funcionario reconoció que existe, pero que «no son algo metódico».

«En líneas generales, responden a los problemas financieros que se están generando en este momento en todo el país y que hacen que los administradores, directores se las vean en figurillas para poder cumplir con la totalidad de las obligaciones», dijo Martin. «Entonces, muchas veces se producen atrasos que no permanecen en el tiempo, sino que se van resolviendo entre los organismos con distintos planes de pago», añadió.

Reconoció que hay municipios como Villa El Chocón y Rincón de los Sauces que tienen deudas de varias decenas de millones de pesos y que la del EPEN, por ejemplo, es aún mayor.

«No es que no hacen los aportes, no hacen la totalidad. Todos cumplen en tiempo y forma, salvo excepciones», planteó Martin, quien sostuvo que intenta tener una «actitud empática» para entender que «no es una vocación no pagar, sino que realmente tienen impedimentos financieros. Por eso hablamos permanentemente para achicar la deuda».

Si bien el administrador del ISSN evaluó que «todas las gotas mojan», puso los números en comparación con el déficit proyectado para este año, que ascenderá a 42.000 millones de pesos.